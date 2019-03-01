«أم الحروب» في طريقها للاشتعال.. 3 قادة يمتلكون التهور الكافي لشن حرب على إيران وجر المنطقة للمجهول الحديدة.. العمالقة تقضي على أضخم كميّة من تركـة الحوثيين القاتلة تكفي لنسف المدينة برمتها - شاهد الحكومة الشرعية تعلن فشل المجتمع الدولي في اليمن الإعلان عن وفاة رئيس دولة عربية «زمام» يتحدث من جديد عن فضيحة فساد الـ«9» مليار ويكشف حقيقة خـلافه مع رئيس اللجنة الاقتصادية «معيـاد» ”هادي“ يستدعي كل قيادات ”الشرعية“ الى ”الرياض“ ويعقد اجتماع طارئ وهام.. تفاصيل اندلاع مواجهات مسلحة بين قيادات عسكرية بـ«قلب عـدن» قرار عاجل من الرئيس أردوغان بعد مجزرة نيوزيلندا لماذا سقط معمر القذافي وصدام حسين وبقي بشار الأسد؟ مشروع تركي -صيني ضخم في إسطنبول
فجرت ألوية العمالقة اليوم السبت 16 مارس 2019 م ، كميات كبيرة من الألغام والعبوات التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في المناطق والشوارع والأحياء السكنية بالحديدة.
وحسب مصدر عسكري فإن وحدات الهندسة في المقاومة المشتركة، فجرت في منطقة غليفقة الساحلية كميات من ألغام الميليشيات الحوثية هي الرابعة من نوعها خلال أقل من شهر.
المصادر ذكرت أن ما تم تفكيكه ونزعه من الشوارع والأحياء السكنية المحررة بمدينة الحديدة يكفي لنسف المدينة برمتها.
وأشار إلى أن الميليشيا الحوثية حولت مدينة الحديدة إلى حقل ألغام شمل حتى منازل المواطنين والمباني الحكومية والمنشآت الحيوية.
ونزعت وحدات الهندسة خلال الفترة الماضية أكثر من ثلاثة آلاف لغم بأحجام مختلفة من داخل مطاحن البحر الأحمر فقط، كما تم نزع آلاف الألغام والعبوات الناسفة من منازل المواطنين والحاويات التي فخختها الميليشيات الحوثية ووضعتها حواجز على طول الشوارع الرئيسية والفرعية داخل المدينة.