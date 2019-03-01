الحكومة الشرعية تعلن فشل المجتمع الدولي في اليمن

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قال وزير الإعلام الإعلام معمر الإرياني، السبت 16 مارس/آذار، إن مليشيا الحوثي الإنقلابية، المدعومة من إيران، أجهضت كل جولات الحوار التي رعتها الأمم المتحدة بدء من جنيف ومرورًا بمشاورات الكويت وحتى الاتفاق في ستوكهولم.
وأشار الوزير الارياني خلال لقاءه في عمان وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات وعضو مجلس النواب الأردني خميس عطية وعدد من أعضاء مجلس النواب والوزراء السابقين والإعلاميين، إلى أن “المليشيا الحوثية لا تؤمن بالسلام وليس لها عهد ولا ميثاق“.
وأكد الإرياني وفقا " لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "، أن المجتمع الدولي فشل في الضغط على مليشيا الحوثي الإنقلابية للمضي خطوة واحدة للأمام لتنفيذ بنود اتفاق استكهولم منذ ثلاثة اشهر على إعلانه.
وقال: إن ”الحرب التي يشنها الحوثيون على اليمنيين لا تستند لأي أبعاد وطنية أو حقوقية او مشروعية يمكن التفاهم بشأنها“.