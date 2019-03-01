اندلاع مواجهات مسلحة بين قيادات عسكرية بـ«قلب عـدن»

السبت 16 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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افادت مصادر محلية بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم السبت 16 مارس 2019 م باندلاع مواجهات مسلحة بين قيادات عسكرية خلّفت جرحى.

وذكرت المصادر لـ«مأرب برس»ان المواجهات اندلعت بين قيادات عسكرية بأحد اسواق القات بمديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن.

وبحسب المصادر فأن مرافقي القيادات عسكرية التي كانت متواجدة بداخل السوق تبادلت اطلاق النيران عقب نشوب مشادات كلامية فيما بينها اثناء شرائهم للقات بسوق المنصورة.

واوضحت ان المصادر ان المواجهات اسفرت عن اصابة 4مواطنين.

وتشهد عدن عودة قوية لظاهرة الانفلات الأمني حيث تزايدت عمليات الاختطاف والإغتيالات للخطباء والأئمة .