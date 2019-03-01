آخر الاخبار

قرار عاجل من الرئيس أردوغان بعد مجزرة نيوزيلندا لماذا سقط معمر القذافي وصدام حسين وبقي بشار الأسد؟ مشروع تركي -صيني ضخم في إسطنبول عاجل: ”العمالقة“ تعلن عن ”عملية عسكرية“ أرعبت ”الحوثي“ وحصدت 3 من أبرز قياداته.. أسماء تقرير دولي : صنعاء ثالث أسوأ مدن العالم يمكن العيش فيها وعاصمة عربية شيعية تصدرت الأسوأ عالميا تحركات حوثية خطيرة وتكتيكات غير مسبوقة استعدادا لمعركة حاسمة نداء عاجل من مؤسس واتسآب: الغوا تطبيق فيسبوك الآن قرار جديد بتغيير بطولة عالمية كبيرة واوروبا تعلن انها لن تشارك بوتين يوجه دعوة للبشير لحضور أول قمة روسية أفريقية سفاح نيوزيلندا .. ارسل تفاصيل العملية قبل الهجوم على المسجدين بـ10 دقائق

سبأفون .. أصالة وتواصل

عاجل: ”العمالقة“ تعلن عن ”عملية عسكرية“ أرعبت ”الحوثي“ وحصدت 3 من أبرز قياداته.. أسماء

السبت 16 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
عدد القراءات 1421

أعلنت ألوية العمالقة، السبت 16 مارس/آذار 2019م، عن ”عملية عسكرية“ في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن) أسفرت عن مقتل 25 من مليشيا الحوثي وإصابة آخرين.

وقالت ألوية العمالقة على موقعها إن "قواتها وقوات اللواء 20 نفذت بإسناد من التحالف العربي عملية لتطهير وادي المقصب وجبل المثهبة والتباب الحمر وديمة اليقضة وغيرها في منطقة البرح غرب تعز".

وأكدت "مقتل 25 من الحوثيين بينهم ثلاثة قيادات هم عبدالله صالح عبده الباجني، ورشيد علي أحمد تاج الدين، عبدالملك أحمد القابلي".

ولفتت إلى "تكبيد الحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح الأسابيع الماضية في جبهة البرح".

إقراء أيضاً
تقرير دولي : صنعاء ثالث أسوأ مدن العالم يمكن العيش فيها وعاصمة عربية شيعية تصدرت
تحركات حوثية خطيرة وتكتيكات غير مسبوقة استعدادا لمعركة حاسمة
الإصلاح يحذر الجميع : 4 مشاريع في اليمن أخطرها يهدد السعودية والامارات
مستجدات : قصف عنيف يستهدف ألوية العمالقة واستقدام تعزيزات ضخمة واسلحة ثقيلة
رغم قرار الكونجرس - واشنطن تعلن موقفا صادما للحوثيين وايران
الإمارات تبرم صفقة مع «السادة» وتشتري دماء القبائل بـ 64 مليون ريال سعودي - تفاص
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس