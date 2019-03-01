عاجل: ”العمالقة“ تعلن عن ”عملية عسكرية“ أرعبت ”الحوثي“ وحصدت 3 من أبرز قياداته.. أسماء

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أعلنت ألوية العمالقة، السبت 16 مارس/آذار 2019م، عن ”عملية عسكرية“ في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن) أسفرت عن مقتل 25 من مليشيا الحوثي وإصابة آخرين.
وقالت ألوية العمالقة على موقعها إن "قواتها وقوات اللواء 20 نفذت بإسناد من التحالف العربي عملية لتطهير وادي المقصب وجبل المثهبة والتباب الحمر وديمة اليقضة وغيرها في منطقة البرح غرب تعز".
وأكدت "مقتل 25 من الحوثيين بينهم ثلاثة قيادات هم عبدالله صالح عبده الباجني، ورشيد علي أحمد تاج الدين، عبدالملك أحمد القابلي".
ولفتت إلى "تكبيد الحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح الأسابيع الماضية في جبهة البرح".