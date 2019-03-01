تحركات حوثية خطيرة وتكتيكات غير مسبوقة استعدادا لمعركة حاسمة

السبت 16 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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كشفت مصادر محلية، السبت 16 مارس/آذار 2019م، عن تحركات عسكرية غير مسبوقة تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية بمدينة الخديدة (غربي اليمن).

وقالت المصادر بأن مليشيا الحوثي الانقلابية، قامت باستحداث الأنفاق والخنادق وتكديس الأسلحة والمقاتلين، كما استحدثت خلال الأيام الأخيرة عددًا من الخنادق والحواجز الترابية داخل المدينة، مع تدفق مزيد من التعزيزات العسكرية.



وأكدت المصادر في حديث لـ”مأرب برس“، بأن مليشيا الحوثي قامت بتوزيع جبهات الحديدة الى مربعات عسكرية، وكلفت كل مديرية في مناطق سيطرتها بتولي مربع عسكري، ورفده بالمقاتلين.

في السياق، اتهمت ألوية العمالقة المتحالفة مع الجيش الوطني مليشيا الحوثي، بقصف مواقع تابعة لها واستقدام تعزيزات إلى محافظة الحديدة.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، على موقعه اليوم السبت، أن "الحوثيين قصفوا صباح اليوم مواقع في مديرية التحيتا جنوب الحديدة بقذائف مدفعية 130 ملم، واستقدموا تعزيزات عسكرية وأسلحة ثقيلة ومتوسطة".

وأضاف أن "عناصر الحوثيين عززوا مواقعهم في منطقة الجبلية بقوات جديدة، وقصفوا مواقع لقوات العمالقة في المنطقة بقذائف الهاون واستهدفوا أخرى بالقناصة والأسلحة الرشاشة".

وأشار إلى "استهداف الحوثيين مواقع للعمالقة في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا بسلاح 14.5 ملم".

وحسب المركز "امتدت الخروقات للهدنة الأممية إلى مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، حيث قصف الحوثيون مواقع العمالقة بقذائف الهاوزر واستهدفوها بالقناصة.