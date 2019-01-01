قرار جديد بتغيير بطولة عالمية كبيرة واوروبا تعلن انها لن تشارك

السبت 16 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) توسيع كأس العالم للأندية لتشمل 24 فريقا اعتبارا من عام 2021 بدلا من سبعة في الصيغة الحالية لها، على أن تقام كل أربع سنوات وليس كل عام كما هو الحال في الوقت الحالي.

وصادق مجلس فيفا أيضا على استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "في أيه آر" في كأس العالم للسيدات المقررة صيف هذا العام في فرنسا. واستخدمت التقنية للمرة الأولى في بطولة دولية كبيرة الصيف الماضي في كأس العالم في روسيا.

وأرسلت وثيقة عن المشروع الجديد إلى أعضاء المجلس على أن تقام نسخة تجريبية بين 17 حزيران/ يونيو و4 تموز/ يوليو 2021، تجمع بين 8 أندية أوروبية (في وقت أراد الاتحاد الأوروبي ويفا رفع العدد إلى 12) و6 أندية من أمريكا الجنوبية.

وتشير الوثيقة إلى "موافقة 5 من أصل 6 اتحادات قارية"، فيما يعارض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بسبب تضارب موعد كأس العالم للأندية مع روزنامة المواعيد الكروية.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن المنظمة قررت إقامة نسخة موسعة جديدة لـ كأس العالم للأندية تتألف من 24 فريقا اعتبارا من 2021.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي في ميامي إن الفيفا قرر في اجتماع مجلسه اليوم الجمعة المضي قدما في تطبيق هذه الفكرة.

وجاء إعلان رئيس الفيفا رغم أن رابطة الأندية الأوروبية طلبت من إنفانتينو ارجاء هذا المقترح في الوقت الحالي مؤكدة انها لن تشارك في البطولة ،ومن ابرز الاندية التي اعلنت رفض قرار الفيفا ، برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.