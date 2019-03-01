نداء عاجل من مؤسس واتسآب: الغوا تطبيق فيسبوك الآن قرار جديد بتغيير بطولة عالمية كبيرة واوروبا تعلن انها لن تشارك بوتين يوجه دعوة للبشير لحضور أول قمة روسية أفريقية سفاح نيوزيلندا .. ارسل تفاصيل العملية قبل الهجوم على المسجدين بـ10 دقائق ثورة دجاج في فرنسا تفتك بحيوان مفترس مؤتمر دولي في أبوظبي يفجر مفاجئة .. 70% من سكان الإمارات مصابون بمرض خطير تعيين حسناء سعودية في مجلس إدارة عربية شهيرة دولة خليجية توافق على سك 500 مليون قطعة نقدية من أصغر فئات عملتها الإصلاح يحذر الجميع : 4 مشاريع في اليمن أخطرها يهدد السعودية والامارات مستجدات : قصف عنيف يستهدف ألوية العمالقة واستقدام تعزيزات ضخمة واسلحة ثقيلة
نقل مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف دعوة الرئيس فلاديمير بوتين لنظيره السوداني عمر البشير لحضور أول قمة روسية أفريقية مزمع عقدها في تشرين الأول/أكتوبر المقبل في سوتشي.
. وقال بوغدانوف في تصريحات للصحافيين ببيت الضيافة الرئاسي في الخرطوم، اليوم السبت "الرئيس بوتين وجه دعوة لنظيره السوداني الرئيس البشير لحضور أول قمة روسية أفريقية بمدينة سوتشي الروسية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل."
بوتين: الشركاء الأفريقيون يمكنهم الانضمام للعمل باستراتيجية شراكة "بريكس"
وجاءت تصريحات بوغدانوف عقب لقائه البشير في الخرطوم، اليوم.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، بأن موعد انطلاق القمة الروسية الأفريقية سيكون في خريف العام الجاري.
وأضاف لافروف، عند مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة "بريكس" في جوهانسبرغ، جرى النقاش مع القادة الأفارقة، وطرحنا مبادرة عقد قمة روسية أفريقية أولى، ومن المقرر انطلاقها في خريف 2019.