ثورة دجاج في فرنسا تفتك بحيوان مفترس

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في حادث غريب قلما يحصل، استطاعت مجموعة من طيور الدجاج في فرنسا، مواجهة حيوان مفترس حاول أن يهجم عليها داخل إحدى المزارع وقتلته، خلال نهاية الأسبوع الماضي.
وبحسب ما نقلت صحيفة “غارديان” البريطانية، فإن الدجاج الذي يكون فريسة سهلة في العادة، تصدى بشكل عنيف لثعلب، في مزرعة تابعة لإحدى المدارس تقع بالمنطقة الشمالية من البلد الأوروبي.
ودخل الثعلب إلى قم الدجاج بعد غروب الشمس، ثم وجد نفسه عالقا في المكان بسبب النظام الآلي الذي يغلق الأبواب بمجرد حلول الظلام.
وقال طلبة في المدرسة إنهم اكتشفوا جثة الثعلب في الصباح الموالي أثناء قيامهم بجولة في المكان لأجل تفقد الحيوانات بمنطقة بريتاني.
وأضاف مسؤول قسم الزراعة في المدرسة، باسكال دانيال، إن الثعلب كان جثة هامدة، وبدا جليا أنه تعرض لهجوم كاسح من الدجاج عن طريق المناقير.
ويقضي الدجاج الذي يتناول غذاءً عضويا في هذه المزرعة، أغلب أوقاته في الخارج، ولا يمكث في الداخل إلا حين يبيض أو حين يهجع ليلا.
وأثارت هذه الحادثة استغرابا لأن الدواجن لا تبدي هذه المقاومة في العادة حين تتعرض لهجوم من قبل حيوانات مفترسة.