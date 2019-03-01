تعيين حسناء سعودية في مجلس إدارة عربية شهيرة

السبت 16 مارس - آذار 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت مؤسسة المرأة العربية، انضمام السعودية "نورة الحقباني" إلى عضوية مجلس إدارتها.

وقالت نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، "فاطمة ماجد السري"، في تصريح صحفي، إن "اختيار نورة الحقباني، لعضوية المجلس جاء بعد موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على هذا القرار الذي أثنى على مسيرتها المهنية ومساهماتها المتنوعة في خدمة قضايا المرأة في حقل الإعلام والعمل العام من خلال اضطلاعها بمسؤوليات ومهام لخدمة المجتمع".

وأضافت بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، أن "وجود نورة، يعد أول حضور سعودي في الهيئة القيادية للمؤسسة منذ تأسيسها".

يُذكر أن مؤسسة المرأة العربية تأسست قبل نحو 19 عاما، وتعد واحدة من أهم الهيئات العربية المعنية بقضايا تنمية دور المرأة وتوسيع مشاركتها في عملية التنمية المستدامة، عبر مجموعة من البرامج التنموية والعلمية والإنسانية، إذ تنفذ المؤسسة سلسلة من المشاريع لمصلحة المرأة في البلدان الأقل نموا في حقول التعليم والتدريب والصحة.

ويأتي في مقدمة المشاريع الرائدة للمؤسسة: "مبادرة نشر مراكز الفحص المبكر عن سرطان الثدي، واقامة مراكز الولادة الحديثة والصحة الإنجابية التي نالت استحسان وإشادة الأمم المتحدة، إضافة إلى فعاليات أخرى متنوعة؛ منها جائزة المرأة العربية المتميزة والمنتديات الحوارية والتقرير السنوي عن واقع حال مشاركة المرأة العربية في هيئات صنع القرار، وبرنامج متكامل للمنح في الدراسات العليا مخصص للطالبات في البلدان الفقيرة".

كما أن مؤسسة المرأة العربية أعلنت في وقت سابق، عن تأسيس اتحاد المرأة الدولي لكرة القدم "ويفا"، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا رئيسيا له، في إطار إستراتيجية دعم ومساندة المرأة في نطاق الرياضة.

وسينظم اتحاد "ويفا" خلال العامين القادمين بطولة كأس الأمم للسيدات عبر اتفاقات تعاون مع المنظمات المعنية برياضة كرة القدم النسائية لتنشيط رياضة كرة القدم للمرأة.