دولة خليجية توافق على سك 500 مليون قطعة نقدية من أصغر فئات عملتها

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وافقت الجهات المختصة في السعودية على سك مؤسسة النقد العربي السعودي عملة معدنية من فئة الهللة الواحدة عددها 500 مليون قطعة بقيمة 5 ملايين ريال وذلك على عدة دفعات
وقالت صحيفة السعودية اليوم إن الجهات المختصة وافقت أخيراً على سك مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) عملة معدنية من فئة الهللة الواحدة عددها 500 مليون قطعة بقيمة إجمالية خمسة ملايين ريال (1.34 مليون دولار) وسيتم البدء في عملية السك على دفعات بحسب الحاجة.
وأوضحت صحيفة "عكاظ" اليومية أن ذلك جاء بناءً على خطاب وزير المالية محمد الجدعان بطلب سك كميات إضافية من فئة الهللة الواحدة.
وأكدت أن عدد العملات المعدنية المتداولة في الأسواق السعودية فئة هللة واحدة بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي بلغ 25.51 مليون عملة معدنية (بما يعادل قيمتها 255 ألف ريال)، وأنه عند استكمال سك العملات الإضافية بقيمة خمسة ملايين ريال، ستبلغ نسبة زيادة العملات الحديثة 1860 بالمئة عن العملات المتداولة حالياً.
وأضافت أن إجمالي تلك العملات المتداولة في الأسواق بنهاية العام 2018 يبلغ حوالي 25.07 مليون عملة معدنية (250.7 ألف ريال) بارتفاع نسبته 2.894 بالمئة عن العملات المسجلة في نهاية 2017 البالغ عددها 837.2 ألف عملة معدنية (8.372 ريالاً).
وتعد فئة الخمسمائة ريال (حوالي 133 دولاراً) أكبر قطعة نقد ورقية في السعودية، في حين تعد الهللة أصغر الفئات المعدنية ضمن أخواتها المعدنيات (2 ريال، 1 ريال، 50 هللة، 25 هللة، 10 هللات، 5 هللات).