مستجدات : قصف عنيف يستهدف ألوية العمالقة واستقدام تعزيزات ضخمة واسلحة ثقيلة

السبت 16 مارس - آذار 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت الوية العمالقة اليوم السبت ان مليشيات الحوثي الانقلابية، قصفت مواقعها في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة (غربي اليمن) بقذائف مدفعية 130، واستقدمت تعزيزات عسكرية وأسلحة ثقيلة ومتوسطة .

وقال المركز الاعلامي لألوية العمالقة إن المليشيات عززت مواقعها العسكرية بقوات جديدة في منطقة الجبلية، وقصفت مواقع قوات العمالقة بقذائف الهاون واستهدفت مواقع أخرى بسلاح القناص وبالأسلحة الرشاشة .

وبسحب المركز فإن الخروقات الحوثية تواصلت في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا إذ استهدفت مواقع العمالقة بسلاح 14.5 ظهر اليوم .

وامتدت الخروقات الحوثية للهدنة الأممية إلى حيس حيث قصفت المليشيات مواقع قوات العمالقة بقذائف الهاوزر وبسلاح القناصة وبسلاح 12.7 منذ ساعات الصباح الأولى .

الجدير بالذكر أن الخروقات الحوثية للهدنة الأممية لم تتوقف منذ دخولها حيز التنفيذ في أواخر العام 2018 والتي ترعاها الأمم المتحدة ، وترفض المليشيا الالتزام بما وقعت عليه في السويد .