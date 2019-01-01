ماذا قال الملك سلمان وولي عهده عن المجزرة البشعة التي هزت العالم أمس؟

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قال الملك سلمان بن عبد العزيز إن المجزرة الشنيعة في استهداف المصلين الآمنين بمسجدين في نيوزيلندا، عمل إرهابي، وتؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة خطابات الكراهية والإرهاب، التي لا تقرها الأديان ولا قيم التعايش بين الشعوب.
جاء ذلك خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث نعى الملك سلمان بن عبد العزيز شهداء المجزرة الإرهابية وسأل الله الشفاء للمصابين وكتب "نسأل الله أن يرحم الشهداء الأبرياء، ويعجّل بشفاء المصابين".
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة قد بعثا ببرقيتي عزاء إلى حاكمة نيوزيلندا في ضحايا الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش، والذي راح ضحيته 49 قتيلاً وعشرات الجرحى.
وقال الملك السلمان في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى الحاكمة العامة لنيوزيلندا باتسي ريدي: "علمنا بنبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب نيوزيلندا الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، مؤكدين مساندتنا لبلدكم الصديق في هذا العمل الإرهابي الذي تدينه كل الأديان والأعراف والمواثيق الدولية، سائلين المولى سبحانه أن يتغمد المتوفين برحمته ورضوانه، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".
من جهته، كتب الأمير محمد بن سلمان في برقية عزاء ومواساة لريدي: "بلغني خبر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الجبان الذي تدينه كل الأديان والأعراف والمواثيق الدولية، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق، سائلاً المولى القدير أن يتغمد المتوفين برحمته ورضوانه وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".