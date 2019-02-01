رغم قرار الكونجرس - واشنطن تعلن موقفا صادما للحوثيين وايران

السبت 16 مارس - آذار 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن بلاده تدعم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وإن إدارة ترمب ترفض تقييد المساعدات للتحالف الذي تقوده المملكة.

وأضاف بومبيو أنه يجب دعم التحالف في اليمن حتى لا ينتقل اليمن إلى السيطرة الإيرانية، مشيرا إلى أن السعودية قدمت مساعدات كبيرة لليمن وشعبه تقدّر بالمليارات.

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اليمن لا بدّ أن ينفذ.

وكان الكونجرس الامريكي صوت قبل ثلاثة ايام على مشروع قرار بوقف الدعم الامريكي للتحالف في اليمن ، غير ان اداراة ترمب هددت باستخدام الفيتو لافشال القرار.