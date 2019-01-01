أكاديمي كويتي يحذر من إنشاء ميلشيات خارج الشرعية في اليمن

السبت 16 مارس - آذار 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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قال أستاذ العلاقات الدولية الكويتي/ فائز النشوان "إن التعامل مع الشرعية اليمنية، على ما لديها من أخطاء وانقسامات وإخفاقات، هو السبيل الوحيد لدول التحالف لدحر النفوذ الإيراني من اليمن".

وأضاف- في تغريدات على حسابه في موقع "تويتر"- أما إنشاء الميليشيات من خارج رحم الشرعية وربطه بالتحالف أو أحد أعضائه مباشرة- مهما كانت له مبرراته- لكنه يبقى باعتقادي خطأ استراتيجياً سيصب في صالح العدو.

وأشار النشوان "مؤسف أن يعيش اليمني في دول الخليج بنظام الكفالة، فكيف يمكننا صهر اليمنيين في مجتمعاتنا وهم يشعرون بأنهم مجرد وافدين".

ودعا مجلس التعاون لإصدار توصية تتضمن ضرورة أن يعامل اليمني في دولنا معاملة الخليجي. لافتا "إن مواجهة نفوذ إيران في اليمن تتطلب إجراءات معيشية وليست أمنية وسياسية فحسب".

وأوضح "عدم انضمام اليمن لمجلس التعاون قرار ربما يحتاج الى مراجعة فقد دلت الشواهد على أن ذلك تسبب في ترك اليمن- وهو عمقنا الأمني الاستراتيجي- لمهب الريح، حيث تلقفته الأهواء الحزبية والجماعات الإرهابية والتدخلات الإيرانية، فانهار اقتصاده وأمنه ووحدته" مضيفا "مصلحة الخليج تقتضي دمج اليمن إلى منظومته".