تواصل جهود تعقّب القاعدة بشرق اليمن

السبت 16 مارس - آذار 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 355

تتواصل في اليمن جهود تعقّب عناصر تنظيم القاعدة لمنعها من التمركز في عدد من مناطق البلاد وحرمانها من استغلال حالة الحرب التي يشهدها البلد منذ قرابة الخمس سنوات، حيث وجّه التحالف العسكري الذي تقوده السعودية جزءا من جهوده لمحاربة التنظيم.

ورغم ما لحق بتنظيم القاعدة من خسائر على يد قوات يمنية مدرّبة ومؤطّرة من قبل قوات التحالف، لا يزال عناصره يحاولون جمع صفوفهم في مناطق بشرق وجنوب اليمن من بينها محافظة حضرموت التي كان قد طرد من مركزها مدينة المكلاّ على يد قوات درّبتها وجهزتها القوات الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي.

وأعلن الجيش اليمني، الجمعة مقتل أحد جنوده وإصابة ثلاثة آخرين في مداهمة نفذها بمحافظة حضرموت. وقال بيان لقيادة المنطقة العسكرية الثانية إنّ قواتها داهمت أحد الأماكن في مدينة الشحر، وذلك ضمن جهودها في مكافحة الإرهاب وملاحقة عناصره”.

وأشار إلى أنّ “المداهمة وقعت بعد ورود معلومات عن وجود أماكن مشتبه بوجود متفجرات فيها، وقد تم العثور على حقيبة معدّة للتفجير”.

وأكد البيان أنّ قوات من لواء الأحقاف قامت بعد هذه الواقعة بتمشيط المنطقة المشبوهة “وتم العثور على معلومات مهمة عن عناصر إرهابية مطلوبة أمنيا”.

وكانت قوات النخبة الحضرمية التابعة للجيش اليمني قد نفذت في فبراير من العام الماضي، عملية عسكرية واسعة بدعم من قوات التحالف العربي، ضد العناصر التابعة لتنظيم القاعدة بالمناطق الغربية لساحل حضرموت، وأعلنت عن بسط سيطرتها على تلك المناطق.