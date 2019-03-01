ما حقيقة سقوط قتلى يمنيين في الجريمة الإرهابية التي استهدفت مصلين في نيوزيلندا..؟

السبت 16 مارس - آذار 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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قالت مصادرإعلامية "أن ثلاثة يمنين كانوا من بين القتلى اليوم الجمعة في الجريمة الإرهابية التي استهدفت مصلين في مسجدين جنوب نيوزيلندا بالإضافة إلى قتلى آخرين من جنسيات عربية".

وكان مفوض الشرطة النيوزيلندية، مايك بوش، أعلن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي بالأسلحة النارية الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايتس تشيرش، أثناء صلاة الجمعة، إلى 49 قتيلا.

من جانبه عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية "عن إدانة اليمن بشدة الهجوم الإرهابي وإطلاق النار الذي استهدف المصلين" وأكد موقف الجمهورية اليمنية الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مؤكداً أن الإرهاب لا هوية له ولا دين.

ولم يذكر البيان أن هناك قتلى يمنيين في الجريمة الإرهابية.

واكد المصدر "وقوف اليمن إلى جانب نيوزيلاندا وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها" وعبر البيان عن احر التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب النيوزيلندي الصديق.