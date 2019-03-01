ما حقيقة سقوط قتلى يمنيين في الجريمة الإرهابية التي استهدفت مصلين في نيوزيلندا..؟ تحذير خطير... احذفوا هذه التطبيقات والألعاب من هواتفكم الآن الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة جريمة مروعه.. ميليشيا الحوثي تقتحم مسجداً في مناطق سيطرتها وتعدم خطيبه بطريقة وحشية - التفاصيل الكاملة برتبـة عميد.. مصرع أحـد أخطـر القيادات الحوثية العسكرية التي ارتكبت ابشع الجرائم بحق أبناء «حـجـور»- صورة اندلاع معارك ضارية في ”صنعاء“ ومصادر تؤكد سقوط قتلى وجرحى العالم سيواجه انتشارا مدمرا للإنفلونزا وفاة رجل أعمال بسبب عملية تجميل استمرت 12 ساعة أول تعليق للاعب الدولي محمد صلاح على هجوم نيوزيلندا تفاصيل خطيرة حول اختراق إيران لهاتف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق
حذر باحثون في الأمن الرقمي، من تطبيقات وألعاب منتشرة بكثافة على هواتف "أندرويد" الذكية، وطالبوا بحذفها في الحال.
وأشاروا إلى وجود نوع مجهول من البرامج الضارة، التي تعرض الإعلانات في أكثر من 200 تطبيق ذكي على هواتف "أندرويد"، وتم تحميلها من جانب ملايين المستخدمين.
وتكمن خطورة هذه البرامج الضارة في تثبيت برامج إضافية على الهاتف، دون الحصول على إذن صاحبه، التي تشكل ثغرة أمنية.
وبحسب موقع "تيكرانش"، فقد تم إخطار شركة "غوغل" الأمريكية بالثغرة، وقامت بسحب كل التطبيقات والألعاب الخطيرة من متجرها "غوغل بلاي"، ومع ذلك فإن الموقع يشدد على ضرورة حذفها من الهواتف.
وكشف موقع "تشيك بوينت"، عن أول 14 تطبيق ولعبة خطيرة في القائمة الطويلة، التي تبين أن 13 منها ألعاب، وتم تحميلها 5 ملايين مرة حول العالم:
1) Snow Heavy Excavator Simulator
2) Hoverboard Racing
3) Real Tractor Farming Simulator
4) Ambulance Rescue Driving
5) Heavy Mountain Bus Simulator 2018
6) Fire Truck Emergency Driver
7) Farming Tractor Real Harvest Simulator
8) Car Parking Challenge
9) Speed Boat Jet Ski Racing
10) Water Surfing Car Stunt
11) Offroad Wood Transport Truck Driver 2018
12) Volumen booster & Equalizer
13) Prado Parking Adventure
14) Oil Tanker Transport Truck Driver
وفي حال تحميلك لأي من الألعاب المذكورة، فيجب إعادة تشغيل الهاتف الذكي في "الوضع الآمن" "Safe Mode"> إعادة فتح الهاتف> الانتقال إلى "الإعدادات"> والتي من خلالها الذهاب لقائمة كل التطبيقات المحملة على الهاتف، من أجل اختيار الخطير منها ثم حذفه.
وغالبا ما تقوم البرامج الضارة بإخفاء نفسها، عن طريق إزالة نفسها من الشاشة الرئيسية للهاتف، لذلك إذا لاحظت تطبيقات باسم أو رمز غير معروف، فقد يكون قد تم تثبيتها دون علمك.
كما ينصح بتحميل برامج لاكتشاف الفيروسات على الهاتف، وذلك كخطوة تأمينية من تعرضه للتطبيقات الضارة.