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الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة

الجمعة 15 مارس - آذار 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات
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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، حالة وفاة داخل العائلة المالكة في السعودية.

 

نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" بيانا عاجلا من الديوان الملكي السعودي، أكدت فيه وفاة الأميرة البندري بنت عبد الرحمن بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

 

وأشار الديوان الملكي في بيانه إلى أن صلاة الجنازة ستقام على الأميرة الراحلة غدا السبت، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

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