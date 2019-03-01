جريمة مروعه.. ميليشيا الحوثي تقتحم مسجداً في مناطق سيطرتها وتعدم خطيبه بطريقة وحشية - التفاصيل الكاملة

الجمعة 15 مارس - آذار 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قالت مصادر محلية في محافظة ذمار اليوم الجمعة 15 مارس 2019 م إن مسلحاً حوثياً أقتحم مسجداً في قرية الكليبه بمديرية الحداء بمحافظة ذمار وأطلق النار على خطيب المسجد في القرية ورداه قتيلاً على الفور.

ونقل موقع "الصحوة نت " عن المصادر قولها: بان المسلح الحوثي المكنى بـ أبوصريمة أقتحم اليوم الجمعة المسجد الكائن في قرية كلبه مخدرة بالحداء وقتل الخطيب والتربوي محمد العزي الكليبي بثلاث رصاصات أثناء ما كان يقرأ القرآن الكريم قبيل خطبة الجمعة.

ويعتبر الكليبي من الكوادر التربوية في المديرية إضافة الى كونه خطيب جامع وشخصية إجتماعية معروفة في المنطقة.

ولاقت جريمة إغتيال الكليبي استياءً وسخطاً عارماً في المديرية، سيما وأن هذا الحادثة تأتي في ضل تصاعد الهجوم على خطباء وأئمة المساجد بالمحافظة.