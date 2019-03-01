الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة جريمة مروعه.. ميليشيا الحوثي تقتحم مسجداً في مناطق سيطرتها وتعدم خطيبه بطريقة وحشية - التفاصيل الكاملة برتبـة عميد.. مصرع أحـد أخطـر القيادات الحوثية العسكرية التي ارتكبت ابشع الجرائم بحق أبناء «حـجـور»- صورة اندلاع معارك ضارية في ”صنعاء“ ومصادر تؤكد سقوط قتلى وجرحى العالم سيواجه انتشارا مدمرا للإنفلونزا وفاة رجل أعمال بسبب عملية تجميل استمرت 12 ساعة أول تعليق للاعب الدولي محمد صلاح على هجوم نيوزيلندا تفاصيل خطيرة حول اختراق إيران لهاتف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق دولة عربية تطالب باعتماد أحد الأغاني لكاظم الساهر نشيدا وطنيا للبلاد قوات الشرعية تستدرج الحوثيين الى كمين محكم بصعدة
قالت مصادر محلية في محافظة ذمار اليوم الجمعة 15 مارس 2019 م إن مسلحاً حوثياً أقتحم مسجداً في قرية الكليبه بمديرية الحداء بمحافظة ذمار وأطلق النار على خطيب المسجد في القرية ورداه قتيلاً على الفور.
ونقل موقع "الصحوة نت " عن المصادر قولها: بان المسلح الحوثي المكنى بـ أبوصريمة أقتحم اليوم الجمعة المسجد الكائن في قرية كلبه مخدرة بالحداء وقتل الخطيب والتربوي محمد العزي الكليبي بثلاث رصاصات أثناء ما كان يقرأ القرآن الكريم قبيل خطبة الجمعة.
ويعتبر الكليبي من الكوادر التربوية في المديرية إضافة الى كونه خطيب جامع وشخصية إجتماعية معروفة في المنطقة.
ولاقت جريمة إغتيال الكليبي استياءً وسخطاً عارماً في المديرية، سيما وأن هذا الحادثة تأتي في ضل تصاعد الهجوم على خطباء وأئمة المساجد بالمحافظة.