جريمة مروعه.. ميليشيا الحوثي تقتحم مسجداً في مناطق سيطرتها وتعدم خطيبه بطريقة وحشية - التفاصيل الكاملة برتبـة عميد.. مصرع أحـد أخطـر القيادات الحوثية العسكرية التي ارتكبت ابشع الجرائم بحق أبناء «حـجـور»- صورة اندلاع معارك ضارية في ”صنعاء“ ومصادر تؤكد سقوط قتلى وجرحى العالم سيواجه انتشارا مدمرا للإنفلونزا وفاة رجل أعمال بسبب عملية تجميل استمرت 12 ساعة أول تعليق للاعب الدولي محمد صلاح على هجوم نيوزيلندا تفاصيل خطيرة حول اختراق إيران لهاتف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق دولة عربية تطالب باعتماد أحد الأغاني لكاظم الساهر نشيدا وطنيا للبلاد قوات الشرعية تستدرج الحوثيين الى كمين محكم بصعدة هكذا أربك ترامب أسواق النفط .
اعترفت مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الجمعة 15 مارس 2019م بمصرع احد قياداتها العسكرية البارزة بنيران ابناء القبائل بمعارك حجور .
وبحسب وسائل إعلام حوثية تابعها «مأرب برس» فأن المليشيات الحوثية أكدت اليوم نبأ مصرع ما يسمى أركان حرب اللواء 127 مشاة ، العميد محمد عبد الرحمن المقدمي والمكني بأبو القاسم.
هذا وقد دعت الميليشيات إلى تشييع رسمي للصريع الحوثي المقدمي صباح غدا السبت 16 مارس 2019 الساعة التاسعة صباحاً وقد حددت مكان التشييع بالعاصمة صنعاء منطقة العرضي.
ويأتي إعلان المليشيات بعد تكتم شديد دام لأسابيع حيث والصريع الحوثي قد لقى مصرعه بنيران ابناء القبائل بتاريخ 2019/2/18م.