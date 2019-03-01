برتبـة عميد.. مصرع أحـد أخطـر القيادات الحوثية العسكرية التي ارتكبت ابشع الجرائم بحق أبناء «حـجـور»- صورة

الجمعة 15 مارس - آذار 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعترفت مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الجمعة 15 مارس 2019م بمصرع احد قياداتها العسكرية البارزة بنيران ابناء القبائل بمعارك حجور .

وبحسب وسائل إعلام حوثية تابعها «مأرب برس» فأن المليشيات الحوثية أكدت اليوم نبأ مصرع ما يسمى أركان حرب اللواء 127 مشاة ، العميد محمد عبد الرحمن المقدمي والمكني بأبو القاسم.

هذا وقد دعت الميليشيات إلى تشييع رسمي للصريع الحوثي المقدمي صباح غدا السبت 16 مارس 2019 الساعة التاسعة صباحاً وقد حددت مكان التشييع بالعاصمة صنعاء منطقة العرضي.

ويأتي إعلان المليشيات بعد تكتم شديد دام لأسابيع حيث والصريع الحوثي قد لقى مصرعه بنيران ابناء القبائل بتاريخ 2019/2/18م.