اندلاع معارك ضارية في ”صنعاء“ ومصادر تؤكد سقوط قتلى وجرحى

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أفادت مصادر قبلية، الجمعة 15 مارس/آذار 2019م، بسقوط عدد من القتلى والجرحى في اشتباكات قبلية عنيفة شمال العاصمة صنعاء.
وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان اشتباكات عنيفة اندلعت، الخميس، بين قبائل ”جربان“ و”الجايف“ بمديرية همدان، بعد فشل وساطات قبلية عدة لحل المشكلة بين القبيلتين.
وتجددت الاشتباكات، الخميس، بعد شهور من الهدنة بين الطرفين، بسبب خلافات على حدود الملكية للجبال والتباب الواقعة بين القريتين، لتؤكد المصادر بأن الاشتباكات لاتزال مستمرة حتى اللحظة، بمختلف أنواع الأسلحة.
وقبل أشهر اندلعت المواجهات ببن القبلتين، وتسببت في سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، بينهم عقيد ينتمي لقبيلة ”جربان“، والتي تسعى لأخذ ثأرها من ”الجائف“ لتقتل ”عقيد“ مقابل عقيدهم، بحسب المصادر.