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أول تعليق للاعب الدولي محمد صلاح على هجوم نيوزيلندا

الجمعة 15 مارس - آذار 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - سبوتنيك
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علق اللاعب الدولي، نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح، على الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية اليوم الجمعة.

وغرد صلاح عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "صدرت أخبار مروعة من نيوزيلندا هذا الصباح، أتقدم بأحر التعازي إلى أسر الضحايا الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم، في هذا الحادث الذي يعبر عن شر خالص".

​وشهدت مدينة كرايست تشيرش هجوم إطلاق نار على مسجدين مختلفين، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد بشارع لينوود.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، في وقت سابق، اليوم الجمعة، مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في المسجدين. وأكدت أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، مضيفة أنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى"، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

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