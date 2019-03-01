قوات الشرعية تستدرج الحوثيين الى كمين محكم بصعدة

الجمعة 15 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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لقي، اليوم الجمعة 15 مارس/إذار، عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم واصيب اخرون، في عملية استدراج ناجحة نفذتها وحدات من الجيش الوطني في جبهة الحشوة بمحافظة صعدة.

وألحقت قوات الجيش الوطني بالمليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، بالاضافة الى أسر أحد عناصرها، في جبهة الحشوة، بمحافظة صعدة، فيما لاذ البقية بالفرار، بحسب المركز الاعلامي للقوات المسلحة.

ونقل المركز عن مصدر عسكري قوله إنه "لا يمكن للمليشيات الحوثية استعادة شبر واحد حرره ابطال الجيش الوطني الذين يقفون سدا منيعا أمام المحاولات الفاشلة للمليشيات في تحقيق انتصار واحد يغطي هزائمهم المتتالية".