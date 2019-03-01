وسيم يوسف يرد على ضاحي خلفان والأخير يهينه.. وأمير يرد (شاهد)

الجمعة 15 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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رد الداعية الإماراتي من أصول أردنية، وسيم يوسف، على انتقاد نائب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان، له، على خلفية تشكيك يوسف ببعض أحاديث "صحيح البخاري".

وسيم يوسف، خلال مداخلة على قناة "إم بي سي"، قال إنه لن يعتذر عن حديثه عن "البخاري"، قائلا إن من ينتظر منه اعتذارا هو شخص "يحلم".

وأوضح يوسف أنه لم يأت بشيء جديد، وأنه يقلّد بعض كبار العلماء القدامى والمعاصرين، مثل ناصر الدين الألباني.

واتهم وسيم يوسف بعض أحاديث صحيح البخاري بتحريض تنظيمي الدولة والقاعدة على القيام بالعمليات الإرهابية.

بدوره، رد ضاحي خلفان على تصريحات وسيم يوسف، بتوجيه سيل من الإهانات له.

وقال خلفان عبر "تويتر": "إذا أردنا أن نخرج وسيم من ورطته.. نعيده على برنامج تفسير الأحلام... وهذا كثير عليه".

ونشر ضاحي خلفان فيديو يظهر تناقض وسيم يوسف من ناحية "البخاري"، بامتداحه أولا، والتشنيع على من يشكك في أحاديثه، من ثم قيامه هو بالتشكيك بها.

وعلق: "أخوي وسيم لو تترك التلفزيون وبرنامجك تكون فعلت خيرا...".

وقبل ذلك بساعات، قال خلفان مستنقصا من وسيم يوسف: "أما القرآن، فالأخ وسيم أرسلوه لي دورة، أعلمه التلاوة".

وأضاف: "الله يهدي أخونا وسيم لا هو موفق في تفسير القرآن ولا شرح الأحاديث".

ودخل الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود على خط المواجهة ضد وسيم يوسف، بنشره فيديو تناقضات وسيم يوسف.

وأضاف: "وسيم يوسف يرد على نفسه، أقول لك خلك بتفسير الأحلام، واترك عنك أمور الدين لأهل العلم".