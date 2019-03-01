افتتاح مشروع استثماري في مأرب بملياري ريال

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افتتح وكيل محافظة مأرب علي محمد الفاطمي مركزا تجاريا فخما بلغت تكلفة انشائه قرابة ملياري ريال يمني, وهو مركز تجاري استثماري "المدينة هايبر" للمواد الغذائية والمنزلية.
وطاف الوكيل الفاطمي بأقسام المركز التجاري ، واطلع على ما يقدمه من عروض استهلاكية للمواطنين ستساهم في كسر الاحتكار للمواد الغذائية وتخفيف الأعباء على المواطنين بتوفير السلع بأسعار مناسبة.
وأكد الوكيل أن السلطة المحلية بالمحافظة ترحب بكافة الاستثمارات ورؤوس الأموال ، وأنها ستعمل على تقديم كافة الدعم والتشجيع والحماية.
ونوه إلى أن مشروع المدينة هايبر يأتي ضمن سلسلة مشاريع تجارية وصناعية واستثمارية عدة أنشئت في محافظة مأرب، والبعض مايزال تحت الإنشاء ؛ في ظل الإقبال الكبير من قبل رأس المال للاستثمار في المحافظة نظراً للتسهيلات والتعاون الكبير الذي توليه المحافظة في هذا الجانب.
من جانبه أشار نائب رئيس مجلس إدارة المشروع عبدالحافظ محسن إلى أهمية المشروع من ناحية الخدمات التي سيقدمها للمواطنين .. مشيراً إلى أن المشروع سيمثل إضافة جديدة للمحافظة.
وأشار إلى أن المشروع يقام على مساحة 4600 متر مربع؛ وأنه يوفر أكثر من 50 فرصة عمل بشكل مباشر كمرحلة أولى.