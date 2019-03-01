ضبط قرابة ألفي هاتف محمول في مأرب لهذا السبب ؟

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ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب،، كميات كبيرة من التلفونات المحمولة المهربة، كانت في طريقها الى العاصمة صنعاء.
ونجحت شرطة الدوريات وأمن الطرق في ضبط الكمية التي تحتوي 1804 تلفون تضم موديلات حديثة الصنع ومتنوعة في منطقة ماهلية أثناء محاولة تهريبهم بصحبة عائلتين من النساء.
وصرح مصدر أمني بشرطة الدوريات وأمن الطرق في مأرب لموقع وزارة الداخلية ، بأن كمية التلفونات كانت مخفية بطريقة احترافية بصحبة عائلتين من النساء ولم تحتوي على تصريح جمارك للعبور بطرق قانونية.
وأشار المصدر، إلى أن شرطة الدوريات وأمن الطرق بمنطقة ماهلية ورحبة حققت العديد من النجاحات الأمنية في عمليات ضبط عصابات التهريب منذ عملية الانتشار الأمني في المنطقتين بالعام السابق.