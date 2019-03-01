الإرهاب المسيحي يدشن توحشه بمجزرة مروعة في مساجد الإسلام بقلب أوربا .. والعالم يندد

الجمعة 15 مارس - آذار 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن مفوض الشرطة النيوزيلندية، مايك بوش، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي بالأسلحة النارية الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايتس تشيرش، أثناء صلاة الجمعة، إلى 49 قتيلا.

وقال في مؤتمر صحفي إنّ "41 شخصا قتلوا في مسجد النور بشارع دينيز، و7 أخرين قتلوا في مسجد لينوود، فيما لقى شخص مصرعه بعد نقله إلى المستشفى متأثرا بجراحه".

وأضاف "بوش" أنه حتى الساعة (8:33 ت.غ) لا يمكن حصر "العدد النهائي للضحايا".

كما أوضح المفوض أنّ شخصا في نهاية العشرينيات من العمر "وجهت إليه تهمة القتل وسيمثل أمام محكمة كرايست تشيرش، صباح السبت".

واشار أن المتهم المذكور كان أحد المشتبه بهم الأربعة الذين تم إلقاء القبض عليهم على خلفية الهجوم.

وفيما لم تفصح السلطات عن هوية المحتجزين، أعلن شاب (28 عاما) قال إنه أسترالي، مسؤوليته عن الهجوم، من خلال بيان مكون من 74 صفحة معاديا للمهاجرين، يبرر فيه أسباب تصرفه.

وكان المشتبه به (الأسترالي) قد أذاع عملية إطلاق النار مباشرة عبر عدد من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر تثبيت كاميرا على رأسه.

هذا وأعربت رابطة العالم الإسلامي عن شديد ألمها وإدانتها للعملية الإرهابية التي راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى في بعض المساجد بنيوزيلندا، والتي عكست بوضوح صورة من أبشع صور توغل الكراهية والحقد في عالم أحوج ما يكون إلى الالتفاف حول قيم المحبة والوئام والسلام.

وقالت في بيان صدر الجمعة، عن أمينها العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى: "إن هذا العمل البربري يضاف إلى النماذج الموازية لما يقوم به إرهاب داعش والقاعدة بدمويته البشعة، حيث تؤكد الرابطة دوماً على أهمية معالجة التطرف والتطرف المضاد وبخاصة سن التشريعات التي تمنع كافة أشكال التحريض والكراهية ومن ذلك أساليب الازدراء الديني والاثني".

وحذر بيان الأمين العام من أن مثل هذه الأعمال الإرهابية بأسلوبها الغادر والجبان سوف تحفز لغيرها من الأعمال في ظل التخاذل عن سن تلك التشريعات والتساهل في تربية الأجيال على قيمها الإنسانية والأخلاقية، مشدداً على أنه لابد من تنظيم الحريات بسقف تشريعي وأخلاقي يمنع من انزلاقها في أفكار تتولد عنها مثل هذه الفظائع التي أقدمت بجرأتها وتحديها على الاستخفاف بكافة المعاني والقيم والأرواح البريئة وبلغت قناعة تطرفها الفكري تحمل تبعات هذه الجريمة في سبيل تفريغ شحنة الحقد والكراهية.

في السياق.. عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات إطلاق النار، الذي استهدف مسجدين خلال صلاة الجمعة في مدينة كرايست تشيرش جنوب نيوزيلندا، وأدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجدد المصدر التأكيد على إدانة المملكة العربية السعودية للإرهاب بكل أشكاله وصوره، وأياً كان مصدره، وعلى أن الإرهاب لا دين له ولا وطن.

كما شدد على موقف المملكة الداعي إلى ضرورة احترام الأديان، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب النيوزيلندي الصديق مع الأمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

وأعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في نيوزيلندا إصابة أحد رعاياها بجروح في حادث الهجوم على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

ودانت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، بشدة الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف مسجدين بنيوزيلندا وأدى لمقتل عشرات من الأشخاص.

وقالت الخارجية في بيان إنها تلقت ببالغ الحزن نبأ مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص في الهجومين اللذين استهدفا مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزلندية.

وندد شيخ الأزهر أحمد الطيب الجمعة بالاعتداءين اللذين أوقعا قرابة 50 قتيلا في مسجدين في نيوزيلندا، محذرا من أنهما مؤشر على “النتائج الوخيمة” التي قد تترتب على “انتشار ظاهرة الاسلاموفوبيا”.

أكما دانت الكويت واستنكرت بشدة حادث إطلاق النار الإرهابي، الذي استهدف مسجدين وسط مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات.‏

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية- في بيان صحفي اليوم الجمعة- وقوف الكويت إلى جانب نيوزيلندا، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.