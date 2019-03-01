مؤتمر صنعاء يطلب من الحوثي الأموال لخوض الانتخابات التكميلية اليكم نتائج قرعة ربع ونصف نهائي ابطال اوروبا وموعد ومكان المباراة النهائية بريق القمريات في اليمن.. تراث معماري يزين المنازل ويسترها سيناتور أسترالي يبرر هجوم المسجدين بنيوزلندا العالم يحمّل الحوثي المسؤولية الحوثي يملي شروطه على البنوك لتعطيل استيراد الغذاء مذبحة في هجوم على مسجدين أثناء صلاة الجمعة بنيوزيلندا تخوف أميركي من عرقلة الحوثيين العملية السياسية في اليمن ثلاثة انفجارات عنيفة تهـز غربي تعز - تعـرّف على الأسباب أردوغان يشن هجوما جديدا على السيسي ويكشف سبب رفض المصالحة معه
اجريت قبل قليل (الثانية ظهرا) مراسم سحب قرعة دور ربع النهائي ونصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وحسمت ثمانية فرق التأهل وهم: يوفنتوس الإيطالي، برشلونة الإسباني، بورتو البرتغالي، أياكس أمستردام الهولندي، والرباعي الإنجليزي، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، ليفربول، وتوتنهام.
مباريات ذهاب دور ربع النهائي ستقام أيام 9 و10 أبريل، على أن تقام مواجهات الإياب بالدور ذاته يومي 16 و17 أبريل.
ويُقام ذهاب نصف النهائي في 30 أبريل و1 مايو، وتلعب مباراة الإياب يوم 7 و8 مايو، بينما يلعب النهائي يوم 1 يونيو على ملعب "واند متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.
نتائج قرعة ربع النهائي:
أياكس - يوفنتوس.
ليفربول - بورتو.
توتنهام - مانشستر سيتي.
برشلونة - مانشستر يونايتد.
قرعة نصف النهائي:
الفائز من مباراة توتنهام ومانشستر سيتي مع الفائز من مواجهة أياكس ويوفنتوس
الفائز من برشلونة ومانشستر يونايتد سيواجه الفائز من ليفربول وبورتو.