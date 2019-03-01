اليكم نتائج قرعة ربع ونصف نهائي ابطال اوروبا وموعد ومكان المباراة النهائية

الجمعة 15 مارس - آذار 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اجريت قبل قليل (الثانية ظهرا) مراسم سحب قرعة دور ربع النهائي ونصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وحسمت ثمانية فرق التأهل وهم: يوفنتوس الإيطالي، برشلونة الإسباني، بورتو البرتغالي، أياكس أمستردام الهولندي، والرباعي الإنجليزي، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، ليفربول، وتوتنهام.

مباريات ذهاب دور ربع النهائي ستقام أيام 9 و10 أبريل، على أن تقام مواجهات الإياب بالدور ذاته يومي 16 و17 أبريل.

ويُقام ذهاب نصف النهائي في 30 أبريل و1 مايو، وتلعب مباراة الإياب يوم 7 و8 مايو، بينما يلعب النهائي يوم 1 يونيو على ملعب "واند متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

نتائج قرعة ربع النهائي:

أياكس - يوفنتوس.

ليفربول - بورتو.

توتنهام - مانشستر سيتي.

برشلونة - مانشستر يونايتد.

قرعة نصف النهائي:

الفائز من مباراة توتنهام ومانشستر سيتي مع الفائز من مواجهة أياكس ويوفنتوس

الفائز من برشلونة ومانشستر يونايتد سيواجه الفائز من ليفربول وبورتو.