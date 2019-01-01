العالم يحمّل الحوثي المسؤولية الحوثي يملي شروطه على البنوك لتعطيل استيراد الغذاء مذبحة في هجوم على مسجدين أثناء صلاة الجمعة بنيوزيلندا تخوف أميركي من عرقلة الحوثيين العملية السياسية في اليمن ثلاثة انفجارات عنيفة تهـز غربي تعز - تعـرّف على الأسباب أردوغان يشن هجوما جديدا على السيسي ويكشف سبب رفض المصالحة معه مؤسس واتساب يطالب الجميع بحذف فيسبوك.. ماهي الأسباب؟ ما هي أبرز العراقيل الحوثية التي تعترض تنفيذ إتفاق إعادة الإنتشار بـ«الحديدة» ؟ حضرموت..الإفراج عن قيادي إصلاحي بارز بعد نحو ثلاث سنوات من اعتقاله السعودية تتخذ قرارات جديدة بشأن رسوم الوافدين في 2019 وأسعار البنزين
قالت صحيفة البيان الإماراتية إن حديث يدور عن انهيار العملية السياسية في اليمن، بعد أن تأكد للجميع أن ميليشيا الحوثي الإيرانية تستهدف إفشال اتفاق استوكهولم، وذلك إثر مئات الخروقات التي ارتكبتها وامتناعها عن الانسحاب من الحديدة والموانئ الأخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن موقف المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث غير واضح منذ توقيع الاتفاق، الأمر الذي أعطى الجرأة للميليشيا الانقلابية لمزيد من الانتهاكات وخرق الاتفاق، لكن على ما يبدو أن غريفيث قد تيقّن من مسؤولية الحوثي عن إعاقة العملية السياسية.
وتساءلات الصحيفة بالقول :"السؤال الان «ما مصير اتفاق استوكهولم الذي ترى فيه ميليشيا الحوثي الإيرانية خطورة شديدة على مصيرها، خاصة إذا فقدت الموانئ التي تتلقى من خلالها الدعم الإيراني وتهدد بها الملاحة الدولية، هذه الأسئلة هي مبعث القلق من تصعيد الأزمة، وهو ما عبّرت عنه المتحدثة باسم الحكومة البريطانية أليسون كينغ بأن رفض الحوثيين الانسحاب من ميناء الحديدة، سيؤدي إلى تجدّد العمليات القتالية "
رغم كل هذا، تتمسك الحكومة الشرعية والإمارات والسعودية بالحل السياسي، ومستمرون في دعم مهمة المبعوث الأممي.