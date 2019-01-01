العالم يحمّل الحوثي المسؤولية  

الجمعة 15 مارس - آذار 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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قالت صحيفة البيان الإماراتية إن حديث يدور عن انهيار العملية السياسية في اليمن، بعد أن تأكد للجميع أن ميليشيا الحوثي الإيرانية تستهدف إفشال اتفاق استوكهولم، وذلك إثر مئات الخروقات التي ارتكبتها وامتناعها عن الانسحاب من الحديدة والموانئ الأخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن موقف المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث غير واضح منذ توقيع الاتفاق، الأمر الذي أعطى الجرأة للميليشيا الانقلابية لمزيد من الانتهاكات وخرق الاتفاق، لكن على ما يبدو أن غريفيث قد تيقّن من مسؤولية الحوثي عن إعاقة العملية السياسية.

وتساءلات الصحيفة بالقول :"السؤال الان «ما مصير اتفاق استوكهولم الذي ترى فيه ميليشيا الحوثي الإيرانية خطورة شديدة على مصيرها، خاصة إذا فقدت الموانئ التي تتلقى من خلالها الدعم الإيراني وتهدد بها الملاحة الدولية، هذه الأسئلة هي مبعث القلق من تصعيد الأزمة، وهو ما عبّرت عنه المتحدثة باسم الحكومة البريطانية أليسون كينغ بأن رفض الحوثيين الانسحاب من ميناء الحديدة، سيؤدي إلى تجدّد العمليات القتالية "

رغم كل هذا، تتمسك الحكومة الشرعية والإمارات والسعودية بالحل السياسي، ومستمرون في دعم مهمة المبعوث الأممي.