مذبحة في هجوم على مسجدين أثناء صلاة الجمعة بنيوزيلندا

الجمعة 15 مارس - آذار 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 664

اكدت الشرطة النيوزيلندية سقوط العشرات بين قتلى وجرحى في هجومين وقعا على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش بجزيرة ساوث آيلاند، وأعلنت احتجاز ثلاثة رجال وامرأة بعد وقوع الهجومين.

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية "نعتقد أن 40 شخصا على الأقل قتلوا في الهجوم على المسجدين".

وقال المفوّض مايك بوش إنّ القتلى سقطوا "على حدّ علمنا في موقعين، في مسجد بشارع دينز وفي مسجد آخر بشارع لينوود" لكنّ المحققين لم يكونوا متأكّدين من عدد مُطلقي النار.

وأضاف أنّ الشرطة طلبت من جميع المسلمين تجنّب التوجّه إلى المساجد "في كلّ أنحاء نيوزيلندا" داعيا للإبلاغ عن "أيّ تصرّف مشبوه".

وخصّصت البلدية خطا هاتفيّا لذوي الطلاب القلقين على مصير أبنائهم الذين كانوا يشاركون في مكان غير بعيد بمسيرة ضدّ تغيّر المناخ.

￼المفوض بوش: الشرطة طلبت من جميع المسلمين تجنّب التوجّه إلى المساجد (رويترز)

قتلى وجرحى

من جهة أخرى ذكر شهود عيان لوسائل الإعلام أن رجلا يرتدي ملابس مموهة تشبه ملابس الجيش ويحمل بندقية آلية أخذ يطلق النار عشوائيا على المصلين في مسجد النور، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بأن عدد القتلى قد يصل إلى 27.

وطوّقت قوّات الأمن مساحة كبيرة من المدينة. وقالت الشرطة في بيان إنّها "تستجيب بكامل قدرتها" مع ما يحدث "لكنّ المخاطر ما زالت مرتفعة للغاية".

وأثناء إطلاق النار، كان مسجد النور في شارع دينز يعجّ بالمصلّين، بمن فيهم أعضاء فريق بنغلاديش الوطني للكريكيت الذين لم يصابوا بأذى.

وقال أحد الشهود لموقع "ستاف. كو. أن زي" الإخباري إنّه كان يصلّي في المسجد عندما سمع إطلاق نار. وأثناء فراره، رأى زوجته ميتة أمام المسجد.

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بثه الجاني بشكل مباشر على موقع فيسبوك لتوثيق ما قام بيه، يظهر فيه كيف اقتحم المسجد واستخدم سلاحا رشاشا وهاجم المصلين الذين وصل عددهم إلى نحو ثلاثمئة مصل بحسب ما ذكره رواد هذه المواقع.￼

المصدر : الجزيرة