ثلاثة انفجارات عنيفة تهـز غربي تعز - تعـرّف على الأسباب أردوغان يشن هجوما جديدا على السيسي ويكشف سبب رفض المصالحة معه مؤسس واتساب يطالب الجميع بحذف فيسبوك.. ماهي الأسباب؟ ما هي أبرز العراقيل الحوثية التي تعترض تنفيذ إتفاق إعادة الإنتشار بـ«الحديدة» ؟ حضرموت..الإفراج عن قيادي إصلاحي بارز بعد نحو ثلاث سنوات من اعتقاله السعودية تتخذ قرارات جديدة بشأن رسوم الوافدين في 2019 وأسعار البنزين أول تحرك خليجي بشأن الجـرائم البشعة التي يرتكبها الحوثيين بحق ابناء «حـجـور» نائب الرئيس يناقش مع اللواء أمين العكيمي استكمال عمليات الحسم العسكري في الجوف هذه هي أهداف الحملة الشرسة على الشرعية والإصلاح ختان فتاة يقود أمها إلى السجن 11 عاما
شنت مقاتلات التحالف العربي، مساء الخميس، ثلاثة غارات جوية، استهدفت مواقع تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، غربي محافظة تعز، (جنوبي غرب اليمن).
ونقل موقع "يمن شباب نت"عن مصادر عسكرية قولها، "أن مقاتلات التحالف قصفت بثلاث غارات، مواقع متفرقة للحوثيين في مديرية مقبنة، غربي المحافظة".
وأوضحت المصادر أن الغارات استهدفت مواقع الحوثيين في جبل البرقة، ومنطقة الشامية، ما أسفر عن إعطاب طقم تابع للحوثيين، ومصرع واصابة من كان على متنه.