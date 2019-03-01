ما هي أبرز العراقيل الحوثية التي تعترض تنفيذ إتفاق إعادة الإنتشار بـ«الحديدة» ؟ حضرموت..الإفراج عن قيادي إصلاحي بارز بعد نحو ثلاث سنوات من اعتقاله السعودية تتخذ قرارات جديدة بشأن رسوم الوافدين في 2019 وأسعار البنزين أول تحرك خليجي بشأن الجـرائم البشعة التي يرتكبها الحوثيين بحق ابناء «حـجـور» نائب الرئيس يناقش مع اللواء أمين العكيمي استكمال عمليات الحسم العسكري في الجوف هذه هي أهداف الحملة الشرسة على الشرعية والإصلاح ختان فتاة يقود أمها إلى السجن 11 عاما الفضائح الجنسية تعصف بنجوم دولة أسيوية لماذا عاد زيدان إلى ريال مدريد؟ لماذا تم تفعيل مكالمات واتساب في السعودية ؟
أكدت مصادر في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، ،اليوم الخميس رفض مليشيات الحوثي تسليم خرائط الألغام التي زرعتها في الحديدة.
ونقلت صحيفة«البيان» الإماراتية عن المصادر قولها بأن المليشيات الانقلابية رفضت ايضًا القبول بأي رقابة فعالة على الانسحابات، في محاولة مستمرة لعرقلة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السويد.