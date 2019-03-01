آخر الاخبار

ما هي أبرز العراقيل الحوثية التي تعترض تنفيذ إتفاق إعادة الإنتشار بـ«الحديدة» ؟ حضرموت..الإفراج عن قيادي إصلاحي بارز بعد نحو ثلاث سنوات من اعتقاله السعودية تتخذ قرارات جديدة بشأن رسوم الوافدين في 2019 وأسعار البنزين أول تحرك خليجي بشأن الجـرائم البشعة التي يرتكبها الحوثيين بحق ابناء «حـجـور» نائب الرئيس يناقش مع اللواء أمين العكيمي استكمال عمليات الحسم العسكري في الجوف هذه هي أهداف الحملة الشرسة على الشرعية والإصلاح ختان فتاة يقود أمها إلى السجن 11 عاما الفضائح الجنسية تعصف بنجوم دولة أسيوية لماذا عاد زيدان إلى ريال مدريد؟ لماذا تم تفعيل مكالمات واتساب في السعودية ؟

سبأفون .. أصالة وتواصل

ما هي أبرز العراقيل الحوثية التي تعترض تنفيذ إتفاق إعادة الإنتشار بـ«الحديدة» ؟

الجمعة 15 مارس - آذار 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات خاصة
عدد القراءات 194

أكدت مصادر في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، ،اليوم الخميس رفض مليشيات الحوثي تسليم خرائط الألغام التي زرعتها في الحديدة.

 

ونقلت صحيفة«البيان» الإماراتية عن المصادر قولها بأن المليشيات الانقلابية رفضت ايضًا القبول بأي رقابة فعالة على الانسحابات، في محاولة مستمرة لعرقلة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السويد.

 
إقراء أيضاً
حضرموت..الإفراج عن قيادي إصلاحي بارز بعد نحو ثلاث سنوات من اعتقاله
أول تحرك خليجي بشأن الجـرائم البشعة التي يرتكبها الحوثيين بحق ابناء «حـجـور»
نائب الرئيس يناقش مع اللواء أمين العكيمي استكمال عمليات الحسم العسكري في الجوف
هذه هي أهداف الحملة الشرسة على الشرعية والإصلاح
وزارة الأوقاف التابعة للشرعية تحذر الحوثيين وتتوعد بالردع والتأديب لهم
الحكومة اليمنية تبلغ الإدارة الامريكية موقفا حاسما لا رجعة فيه من تحرير الحديدة.
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس