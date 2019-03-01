ما هي أبرز العراقيل الحوثية التي تعترض تنفيذ إتفاق إعادة الإنتشار بـ«الحديدة» ؟

الجمعة 15 مارس - آذار 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات خاصة

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أكدت مصادر في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة، ،اليوم الخميس رفض مليشيات الحوثي تسليم خرائط الألغام التي زرعتها في الحديدة.

ونقلت صحيفة«البيان» الإماراتية عن المصادر قولها بأن المليشيات الانقلابية رفضت ايضًا القبول بأي رقابة فعالة على الانسحابات، في محاولة مستمرة لعرقلة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السويد.