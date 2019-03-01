حضرموت..الإفراج عن قيادي إصلاحي بارز بعد نحو ثلاث سنوات من اعتقاله

الخميس 14 مارس - آذار 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أفرجت السلطات المحلية بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، اليوم الخميس، عن سكرتير المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح بعد اعتقال دام نحو ثلاث سنوات.

وقالت مصادر إعلامية "إن سلطات حضرموت أطلقت سراح المهندس عوض احمد الدقيل سكرتير المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح بالمحافظة، بالإضافة إلى الناشط الحقوقي علي باقطيان".

وكانت قوات النخبة الحضرمية المدعومة من الإمارات قد اعتقلت الدقيل، في 10 يونيو 2016، بعد اقتحام منزله في حي 22 مايو في منطقة الديس بالمكلا، بدون تهمة تذكر، واقتياده إلى سجن سري في مطار الريان.

يشار إلى أن مصادر حقوقية كانت قد تحدثت عن تعرض الدقيل لتعذيب نفسي وجسدي في سجن الريان بالمكلا الذي تديره القوات الإماراتية، قبل أن يتم نقله إلى سجن المكلا المركزي مطلع العام 2018م.