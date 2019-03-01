السعودية تتخذ قرارات جديدة بشأن رسوم الوافدين في 2019 وأسعار البنزين

الخميس 14 مارس - آذار 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 1205

تحدث وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن رسوم الوافدين، وأسعار البنزين خلال العام 2019.

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن بلاده بصدد مراجعة البنزين في 2019.

وأكد الجدعان أنه لا يوجد تغيير في سياسة الرسوم على الوافدين، حسب صحيفة الاقتصادية.

وأضاف الجدعان أن أسعار الطاقة لا نية لزيادتها "باستثناء مراجعة البنزين.

وتابع الجدعان خلال ملتقى "ميزانية السعودية 2019"، أن هناك 5 قطاعات جاهزة للتخصيص في الربع الأول من العام المقبل.

وقال محافظ "ساما" أحمد الخليفي، إنه لن يكون هناك توجه لتغيير الصرف إطلاقا.