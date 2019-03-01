حضرموت..الإفراج عن قيادي إصلاحي بارز بعد نحو ثلاث سنوات من اعتقاله السعودية تتخذ قرارات جديدة بشأن رسوم الوافدين في 2019 وأسعار البنزين أول تحرك خليجي بشأن الجـرائم البشعة التي يرتكبها الحوثيين بحق ابناء «حـجـور» نائب الرئيس يناقش مع اللواء أمين العكيمي استكمال عمليات الحسم العسكري في الجوف هذه هي أهداف الحملة الشرسة على الشرعية والإصلاح ختان فتاة يقود أمها إلى السجن 11 عاما الفضائح الجنسية تعصف بنجوم دولة أسيوية لماذا عاد زيدان إلى ريال مدريد؟ لماذا تم تفعيل مكالمات واتساب في السعودية ؟ فنانة خاتم خطوبتها يفوق سعرة مليار ريال
تحدث وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن رسوم الوافدين، وأسعار البنزين خلال العام 2019.
قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن بلاده بصدد مراجعة البنزين في 2019.
وأكد الجدعان أنه لا يوجد تغيير في سياسة الرسوم على الوافدين، حسب صحيفة الاقتصادية.
وأضاف الجدعان أن أسعار الطاقة لا نية لزيادتها "باستثناء مراجعة البنزين.
وتابع الجدعان خلال ملتقى "ميزانية السعودية 2019"، أن هناك 5 قطاعات جاهزة للتخصيص في الربع الأول من العام المقبل.
وقال محافظ "ساما" أحمد الخليفي، إنه لن يكون هناك توجه لتغيير الصرف إطلاقا.