أول تحرك خليجي بشأن الجـرائم البشعة التي يرتكبها الحوثيين بحق ابناء «حـجـور»

الخميس 14 مارس - آذار 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- سبأ

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شدد إجتماع، عقده، مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية، المقدمة من دول الخليج لليمن، في إجتماعه، اليوم، بالرياض، على ضرورة الضغط على مليشيات الحوثي لفك الحصار عن حجور، والسماح بإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية.

ووفقا لوكالة سبأ، فقد ناقش الإجتماع، الذي ترأسه مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للاغاثة والعمليات الانسانية لشؤون العمليات والبرامج احمد البيز، تطورات الوضع الإنساني في اليمن، وما تم تنفيذه من برامج ومشاريع من قبل الهيئات الإغاثية في المكتب خلال المرحلة الماضية.

وتطرق الإجتماع إلى الحالة الإنسانية التي تعيشها عدد من مديريات محافظة حجة، جراء الحصار الخانق الذي تفرضه عليها ميليشيا الحوثي الإنقلابية.

وطالب الإجتماع الأمم المتحدة ومنظماتها والمجتمع الدولي للوقوف بحزم أمام الجرائم البشعة التي تقدم عليها الميليشيات الإرهابية الحوثية وتنتهك فيها مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان ومنها الحصار الذي تفرضه المليشيات الحوثية على أبناء منطقة حجور بمحافظة حجة.

وخلال الإجتماع، استعرض وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الطب العلاجي، عرضا شاملاً عن الوضع الانساني في اليمن واخر المستجدات للحالة الانسانية في مديريات حجور بمحافظة حجة، وسير العملية الاغاثية في اليمن.

وأشاد باهتمام وحرص الهيئات الاغاثية في مكتب تنسيق المساعدات الاغاثية الخليجي بالوضع الانساني في بلادنا وتقديم الدعم الاغاثي لكافة المحافظات اليمنية وفي كل المجالات.