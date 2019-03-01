نائب الرئيس يناقش مع اللواء أمين العكيمي استكمال عمليات الحسم العسكري في الجوف

الخميس 14 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مارب برس - مارب

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أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي للاطلاع على المستجدات الميدانية وسير العمليات العسكرية في المحافظة وجهود السلطة المحلية في تلبية متطلبات المواطنين.

وأشاد نائب الرئيس بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش في محافظة الجوف في سبيل استكمال التحرير وطرد ميليشيا الحوثي الانقلابية، معبراً عن الشكر والتقدير للإشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما يقدمونه من دعم مستمر في شتى المجالات.

وشدد نائب الرئيس على ضرورة مضاعفة الجهود لاستكمال بسط سيطرة الدولة على ما تبقى من مناطق المحافظة والجاهزية القتالية ومنع الاختلالات والتجاوزات الأمنية، مؤكداً على توجيهات فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في هذا المجال.

من جانبه أطلع محافظ المحافظة نائب الرئيس على عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة وتحريرها وبسط الامن والاستقرار في ربوعها.