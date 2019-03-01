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الفضائح الجنسية تعصف بنجوم دولة أسيوية

الخميس 14 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات
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تتواصل تداعيات الفضيحة التي هزت كوريا الجنوبية، لتطاول نجماً ثالثاً في مجال موسيقى البوب، اعترف بمشاهدة فيديوهات جنسية صُورت سراً، ثم أعلن عن اعتزاله.

وأعلن النجم الكوري الجنوبي يونغ جون هيونغ (29 عاماً) عن اعتزاله العمل مع فرقة "هايلايت" الشهيرة في البلاد، اليوم الخميس، متراجعاً عن موقفه السابق حين نفى مشاهدته الفيديوهات الجنسية التي صُورت سراً.

وقال يونغ إنه استلم فيديو جنسيا صوّره فنان آخر من دون علم شريكته، ثم شارك في محادثة "غير لائقة" بشأنه. وأضاف: "هذه التصرفات كلها غير أخلاقية. كنت غبياً"، عبر منشور نشره على تطبيق "إنستغرام"، حيث يتابعه أكثر من 1.7 مليون شخص، وفقاً لترجمة وكالة كورية الجنوبية "يونهاب نيوز" الناطقة بالإنكليزية.

 
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