لماذا تم تفعيل مكالمات واتساب في السعودية ؟

الخميس 14 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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لم يصدر أي تعليق من أي جهة رسمية حول تفعيل وإعادة تعطيل مكالمات الصوت والفيديو في واتساب بالمملكة العربية السعودية

حيث أتيحت خدمات واتساب للاتصال في السعودية لفترة وجيزة الثلاثاء عادت بعدها للحجب مرة أخرى، حسب ما تداولته وسائل إعلام محلية.

وتحظر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية خدمات الاتصالات التي تعمل عن طريق الإنترنت ضمن إجراء تنظيمي في قطاع الاتصالات.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن خبراء تقنية سعوديين أن تفعيل مكالمات واتساب في السعودية كان بسبب تغيير في عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) للتطبيق وتم فيما بعد إعادته للحجب، ولم تصدر أية بيانات من الجهات الرسمية حول الموضوع.

وكان عدد عدد من المهتمين بالتقنية على مواقع التواصل، قد أكدوا أمس الثلاثاء أن خاصية الاتصال عبر تطبيق واتساب، أصبحت متاحة بالمملكة.

وتمكّن عدد من مستخدمي تطبيق "واتساب" بالسعودية من إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر التطبيق، وأكد عدد كبير من المستخدمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تجربتهم للخدمة اليوم؛ فيما اشتكى عدد آخر من عدم عمل الخدمة لديهم حتى الآن.

ونقلت صحيفة سبق السعودية عن "عبدالله السبيعي"، المهتم بقطاع الاتصالات والمتخصص في التطبيقات، أنه قال: "تم تفعيل المكالمات الصوتية والفيديو بالواتساب بالسعودية الآن جربوها"؛ فيما لم يصدر أي تعليق من الجهات الرسمية المعنية بالسعودية حتى الآن عن ذلك.

وكان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، قد أعلن في وقت سابق (قبل عام وأكثر) رفعَ الحجب الكامل عن كل التطبيقات التي لديها خاصية الاتصال الصوتي والمرئي.

مؤكدًا في الوقت ذاته أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة ستشرف على مراجعة استيفاء التطبيقات للمتطلبات التنظيمية، وستعمل مع شركات الاتصالات لإتاحة ورفع الحجب عن ما يتوافق مع المتطلبات.

وشمل رفع الحجب في ذلك الوقت جميع التطبيقات الأخرى المستوفية جميع المتطلبات التنظيمية، والتي كان من أبرزها خدمة "الفيس تايم" الذي تقدّمها شركة أبل، إضافة إلى "السناب شات" و"السكايب" و"اللاين" و"التليجرام" و"التانقو" و"ماسنجر الفيسبوك" وتطبيقي duo وHangout من شركة جوجل، وغيرها من التطبيقات.