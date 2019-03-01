فنانة خاتم خطوبتها يفوق سعرة مليار ريال

الخميس 14 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت نجمة البوب الأميركية، جينيفر لوبيز، ولاعب البيسبول السابق، أليكس رودريغز، عن خطوبتهما بصورة ظهرت فيه خاتم فيه ماسة مميزة، ما أثار فضول المتابعين حول العالم لمعرفة قيمته الحقيقية.

وعلى الرغم من أن الزوجين لم يؤكدا معيار القراريط وقيمة الماسة في الخاتم، إلا أن موقع "بيبول" People الذي يتابع أخبار المشاهير تعاون مع خبراء المجوهرات في الولايات المتحدة الأميركية، لتقدير قيمتها.

وقال رئيس شركة المجوهرات SuperJeweler.com، أندرو فوكس، إن شركته تمتلك ألماساً بنفس الحجم، لذا يقدر أن ألماسة خاتم لوبيز تتراوح بين 11 و15 قيراطاً، وقيّمها بين 1 إلى 1.9 مليون دولار أكثر من مليار ريال يمني .

لكن الرئيس التنفيذي في شركة Rare Carat، أجاي أناند، رأى أن قيمة الخاتم قد تكون أعلى. وقال "فريقنا من خبراء الأحجار الكريمة والماس قدّر أن قطعة الماس الزمردية هذه تبلغ 20 قيراطاً وقيمتها حوالي 4.5 ملايين دولار".

وأشارت نائبة رئيس شركة "شين" لشحن البضائع، أليشيا ديفيس، إلى أن الماسة قد تكلّف ما يزيد عن 5 ملايين دولار، وأضافت أنها على ما يبدو ذات 15 قيراطاً.

وقالت ديفيس: "من المعروف على نطاق واسع أن الخاتم المصنوع من الزمرد هو أكثر قطع الألماس أناقة وكلاسيكية".