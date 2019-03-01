الاستخبارات الإسرائيلية تدشن وحدة جديدة توصف بأنها الأولى من نوعها

الخميس 14 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - سبوتنيك

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دشن رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي، الميجر جنرال تامير هايمن، هيئة عسكرية جديدة.

أفادت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم، الخميس، بأن رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية "أمان" الإسرائيلي، الميجر جنرال تامير هايمن، أنشأ هيئة أو وحدة عسكرية جديدة، الغرض منها تحديد الأهداف للجيش الإسرائيلي.

وأوضحت القناة العبرية أن الجنرال هايمن دشن مقرا لإدارة أهداف هيئة الاستخبارات، كجزء من إدارة الأهداف العامة في هيئة الأركان الإسرائيلية، وذلك تنفيذا لقرار رئيس هيئة الأركان نفسه، الجنرال أفيف كوخافي.

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن الهيئة الاستخباراتية الجديدة ستكون هيئة مشتركة لكافة الأقسام العسكرية، التي تهتم بتحديد الأهداف للجيش الإسرائيلي في الحالات الاعتيادية وحالات الطوارئ، وأن تلك الهيئة أو المنظمة الجديدة ستقوم بالتنسيق بين كافة الجهات العسكرية المعنية بهذه المهمة، وبرسم سلم الأولويات لقوات الجيش، لتحسين قدرات الجيش على خوض معركة محتملة في قطاع غزة.

وأشارت القناة العبرية إلى أن أحد الأهداف الرئيسة من تدشين هذه الهيئة أو المنظمة العسكرية هو التمركز العسكري في مقر واحد ولهدف واحد، ورسم خطوط أولية للجيش في حال القيام بأي حرب متوقعة.