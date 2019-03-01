وزارة الأوقاف التابعة للشرعية تحذر الحوثيين وتتوعد بالردع والتأديب لهم

الخميس 14 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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دانت وزارة الأوقاف والإرشاد، إقدام مليشيا الحوثي الانقلابية، في مناطق سيطرتها، على التضييق وابتزاز وفرض إتاوات دون وجه حق، على وكالات الحج والعمرة، التي تعمل في تلك المناطق، ووصفتها بـ " الممارسات اللامسئولة".

وأبدت الوزارة في بيان وصل مأرب برس نسخة منه" استغرابها من إقدام تلك الجهات على مثل "هذه الممارسات ضد حجاج وزوار بيت الله الحرام وهم يؤدون فريضة من فرائض الإسلام، وركناً من أركانه في تحدٍ سافرٍ لأبسط حقوق المواطنة وانتهاكٍ صارخ لحرمات الله ثم لحرمات زوار بيته المعظم".

ونبهت وزارة الأوقاف إلى أنها قد تلجأ لاتخاذ إجراءات رادعة بحق المتورطين في مثل تلك التصرفات، سواء أكانوا من الموظفين العاملين في ما يسمي بوزارة الانقلابيين، أو أرباب الوكالات المتمالئة مع الميليشيا.

وحذرت الوزارة من خطورة التمادي في مثل هذه الممارسات، مؤكدة أن الميليشيا الانقلابية تسعى جاهدة للإضرار بالمواطنين في مناطق سيطرتها ومنع الحجاج والمعتمرين من أداء فرائضهم، برغم التسهيلات الغير مسبوقة والممنوحة لهم من قبل الحكومة الشرعية، والسلطات المعنية في المملكة العربية السعودية.

وقال البيان "إن وزارة الأوقاف والإرشاد تقوم بواجبها تجاه أبناء شعبنا اليمني في كل شبر من أراضي الوطن دون تمييز بما في ذلك المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، باذلةً كافة التسهيلات لحجاج ومعتمري تلك المناطق ولوكالات الحج والعمرة العاملة فيها إيماناً من الوزارة في الحكومة الشرعية بضرورة تحييد مثل هذه الفرائض والعبادات والخدمات عن الفرز السياسي والمذهبي وتجاوز ظروف الحرب القائمة التي فرضتها الميليشيا الانقلابية على اليمن واليمنيين".