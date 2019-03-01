عاجل: البنك المركزي يعلن سعرا ثابتا للدولار

الخميس 14 مارس - آذار 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن البنك المركزي، الخميس 14 مارس/آذار، وصول الموافقات للسحب من الوديعة السعودية للدفعة رقم 18 بمبلغ وقدرة 80 مليون دولار.



وقال محافظ البنك الدكتور محمد زمام أن البنك المركزي ينفذ سياسة الحكومة فيما يخص أسعار المصارفة بإبقاء الأسعار السابقة كما هي 440 ريال للدولار للحفاظ على استقرار أسعار السلع وخاصة مع قدوم شهر رمضان.



وأشار الى أن الجهات المختصة في الحكومة ستقوم برقابة مشددة على الأسعار بالتنسيق مع البنك المركزي بتوفير كافة المعلومات للبيوت التجارية والسلع التي تم تغطيتها بهذه الأسعار بالنسبة للعملات الخارجية وإنزال الأسعار للمواطنين أو الرفع للبنك المركزي بالجهات التي لم تستجيب لاتخاذ إجراءات بنكية فيما يخص التغطيات القادمة.



وتجدر الإشارة الى أن الوديعة مخصصة لتمويل المواد الأساسية لجميع سكان اليمن دون تفريق وان أسعار المصارفة ثابت حسب أسعار العام 2018 للدولار 440 ريال.



ودعا زمام كافة البنوك المتقدمة بطلبات السحب الموافق عليها حتى الدفعة الثامنة عشر سرعة استكمال إجراءات الاعتمادات مع عملائهم خلال خمسة ايام عمل بدءً من الاحد تاريخ 17 مارس 2019 م والحضور بالوثائق وإشعارات التوريد الى البنك المركزي اليمني لاستكمال الإجراءات بقطاع العمليات المصرفية الخارجية خلال الفترتين الصباحية والمسائية بمقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن.