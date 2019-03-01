خبر صادم يفسد فرحة جماهير برشلونة بالتأهل الى ربع نهائي أبطال أوروبا

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اعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني، اليوم الخميس، عن إصابة جديدة لنجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي، مما سيبعده عن الملاعب فترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع بسبب إصابة عضلية.
وقال برشلونة في موقعه الرسمي على الإنترنت إن ديمبيلي خضع لفحوص صباح الخميس وتأكد معاناته من تمزق في عضلات الفخذ الخلفية، ومن المتوقع أن يغيب فترة تصل إلى 4 أسابيع.
وشارك ديمبيلي كبديل في آخر 20 دقيقة خلال الفوز 5-1 على أولمبيك ليون في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، وأحرز الهدف الأخير في الانتصار الكبير الأربعاء.
وكان ديمبيلي أصيب بشد في عضلات الفخذ الخلفية خلال فوز برشلونة بنتيجة 3-1 على رايو فايكانو بالدوري المحلي السبت الماضي، لكن المدرب إرنستو فالفيردي غامر بإشراكه أمام ليون.