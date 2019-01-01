عاجل : نحو 30 قتيلا وجريحا من افراد الجيش الوطني في غارة للتحالف

الخميس 14 مارس - آذار 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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افادت مصادر عسكرية اليوم الخميس بسقوط قتلى وجرحى من الجيش اليمني في غارة للتحالف العربي في محافظة الجوف (شرق اليمن).

واكدت المصادر لموقع مأرب برس مقتل 7 من الجنود واصابة نحو 20 اخرين من افراد اللواء الاول حرس حدود في غارة جوية شنها التحالف في جبهة الحشوة بمنطقة برط بالجوف.

‌الحادثة تأتي بعد 4 أيام فقط من تحرير الجيش الوطني جبال الربعة الاستراتجية من قبضة المليشيات، في الجوف، وتعتبر ثالث غارة للطيران (بالخطأ) خلال الاشهر الخمسة الماضية.