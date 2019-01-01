آخر الاخبار

برشلونة يقسو على ليون بخماسية وليفربول يذل البايرن في عقر دراه عاجل : نحو 30 قتيلا وجريحا من افراد الجيش الوطني في غارة للتحالف السعودية تكشف : حقيقة وجود معتقلات سرية في المملكة وتتحدث عن «خاشقجي والتزام للتحالف في اليمن» قيادي مؤتمري بارز يعلن موقفا قويا وشجاعا تجاه حزب الإصلاح خبر مزعج لأبوظبي- شخصية بارزة من العيار الثقيل مناهضة للإمارات تعود الى اليمن وسط استقبال شعبي كبير التحالف والشرعية يتلقان ضربة أمريكية قوية وادارة ترمب تهدد وتتوعد ما خطورة النعناع على الرجال ..سري الدوحة تكشف لأمين عام حلف شمال الأطلسي مفاجأة مواجهات مسلحة بين رجال القبائل وقوات سعودية في محافظة جنوبية حزب المؤتمر يتوسل المليشيات الحوثية مبالغ مالية ... لخوض انتخابات مجلس النواب

سبأفون .. أصالة وتواصل

عاجل : نحو 30 قتيلا وجريحا من افراد الجيش الوطني في غارة للتحالف

الخميس 14 مارس - آذار 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص
عدد القراءات 2613

افادت مصادر عسكرية اليوم الخميس بسقوط قتلى وجرحى من الجيش اليمني في غارة للتحالف العربي في محافظة الجوف (شرق اليمن).

واكدت المصادر لموقع مأرب برس مقتل 7 من الجنود واصابة نحو 20 اخرين من افراد اللواء الاول حرس حدود في غارة جوية شنها التحالف في جبهة الحشوة بمنطقة برط بالجوف.

‌الحادثة تأتي بعد 4 أيام فقط من تحرير الجيش الوطني جبال الربعة الاستراتجية من قبضة المليشيات، في الجوف، وتعتبر ثالث غارة للطيران (بالخطأ) خلال الاشهر الخمسة الماضية.

إقراء أيضاً
السعودية تكشف : حقيقة وجود معتقلات سرية في المملكة وتتحدث عن «خاشقجي والتزام للتح
قيادي مؤتمري بارز يعلن موقفا قويا وشجاعا تجاه حزب الإصلاح
خبر مزعج لأبوظبي- شخصية بارزة من العيار الثقيل مناهضة للإمارات تعود الى اليمن وس
التحالف والشرعية يتلقان ضربة أمريكية قوية وادارة ترمب تهدد وتتوعد
مواجهات مسلحة بين رجال القبائل وقوات سعودية في محافظة جنوبية
حزب المؤتمر يتوسل المليشيات الحوثية مبالغ مالية ... لخوض انتخابات مجلس النواب
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس