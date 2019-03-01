برشلونة يقسو على ليون بخماسية وليفربول يذل البايرن في عقر دراه عاجل : نحو 30 قتيلا وجريحا من افراد الجيش الوطني في غارة للتحالف السعودية تكشف : حقيقة وجود معتقلات سرية في المملكة وتتحدث عن «خاشقجي والتزام للتحالف في اليمن» قيادي مؤتمري بارز يعلن موقفا قويا وشجاعا تجاه حزب الإصلاح خبر مزعج لأبوظبي- شخصية بارزة من العيار الثقيل مناهضة للإمارات تعود الى اليمن وسط استقبال شعبي كبير التحالف والشرعية يتلقان ضربة أمريكية قوية وادارة ترمب تهدد وتتوعد ما خطورة النعناع على الرجال ..سري الدوحة تكشف لأمين عام حلف شمال الأطلسي مفاجأة مواجهات مسلحة بين رجال القبائل وقوات سعودية في محافظة جنوبية حزب المؤتمر يتوسل المليشيات الحوثية مبالغ مالية ... لخوض انتخابات مجلس النواب
اعلنت السعودية رفضها القاطع تدويل قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي ، وقالت انها اتخذت اللاجراءات اللازمة.
وقال رئيس هيئة حقوق الإنسانة السعودية بندر العيبان، أن بلاده اتخذت الإجراءات اللازمة في قضية خاشقجي.
وأكد العيبان في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان من جنيف، أنه تم عقد 3 جلسات محاكمة في قضية خاشقجي إلى الآن، وقال "بلادي ترفض بشكل قاطع أي حديث عن تدويل قضية خاشقجي".
من جانبه اخر أكد العيبان أنه لا يوجد أي معتقلات سرية في السعودية لأنها تخالف القانون.
وقال إن بعض التوصيات الأممية تتعارض مع أنظمة السعودية.
وفي الملف اليمني قال ان "تحالف دعم الشرعية ملتزم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان".