التحالف والشرعية يتلقان ضربة أمريكية قوية وادارة ترمب تهدد وتتوعد

الخميس 14 مارس - آذار 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الاربعاء مشروع قانون لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وصوت الأعضاء بأغلبية 54 صوتا مقابل 46 في المجلس المؤلف من 100 عضو لصالح القانون الذي يسعى لمنع الجيش الأمريكي من أي نوع من المشاركة في الصراع بما في ذلك توفير دعم للضربات الجوية السعودية على صعيد الاستهداف دون تفويض من الكونجرس.

وكان مجلس النواب الامريكي قد صوت على هذا القانون قبل شهر، لكن كان يتطلب تصويت مجلس الشيوخ عليه أيضا لإقراره ورفعه للبيت الأبيض للموافقة عليه.

وهدد البيت الأبيض باستخدام "الفيتو" ضد القانون. وأوصى مستشارو البيت الأبيض بأن يستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض (الفيتو) ضد القرار.

وقال البيت الأبيض إن دعم الولايات المتحدة للسعوديين لا يشكل تورطا في "أعمال عدائية" وأن القرار معيب وربما يكون غير دستوري.

ويسعى الديمقراطيون الذين يمتلكون الأغلبية في المجلس إلى الضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتهاج سياسة متشددة تجاه المملكة.

وصوت مجلس النواب في فبراير الماضي بأغلبية 248 صوتا مقابل 177 صوتا للموافقة على مشروع قانون يدعو الرئيس "لإبعاد القوات المسلحة الأمريكية عن الأعمال العدائية في الجمهورية اليمنية أو التأثير فيها، بما في ذلك تزويد الطائرات بالوقود في مهمات الحرب في اليمن".

وقال عضو الحزب الديمقراطي في مجلس النواب، روج خانا، على موقع تويتر: "بتمريرنا لهذا القرار في مجلس النواب ، نكون أقرب من أي وقت مضى لإنهاء تواطؤنا في هذه الكارثة الإنسانية".

وأضاف "إن قرار سلطات الحرب سيمر عبر غرفتي الكونغرس لأول مرة في التاريخ".

وقالت إدارة ترامب والعديد من مؤيديه من الجمهوريين في الكونغرس "إن القرار غير مناسب لأن القوات الأمريكية تزود الطائرات المقاتلة بالوقود وتقدم الدعم الاستخباراتي ، وليس لديها قوات مقاتلة على الأرض".

وقالت أيضا "إن هذا الإجراء سيضر بالعلاقات الأمريكية في المنطقة ويحد من قدرة أمريكا على محاربة انتشار التطرف".