ما خطورة النعناع على الرجال ..سري الدوحة تكشف لأمين عام حلف شمال الأطلسي مفاجأة مواجهات مسلحة بين رجال القبائل وقوات سعودية في محافظة جنوبية حزب المؤتمر يتوسل المليشيات الحوثية مبالغ مالية ... لخوض انتخابات مجلس النواب لماذا يحرص الحوثيون على احتلال حجور؟ منظمة دولية تجيب على السر .. تحت إشراف التحالف.. ايران ترسل دعما للحوثيين بملايين الدولارات أطعمة لا يجب غسلها قبل طهيها.. اليك القائمة هذا ما استهدفته الصواريخ الحوثية قبل قليل واحدثت انفجاراتها دويا هائلا هز ارجاء جنوبي الحديدة وزارة الأوقاف توجه تحذير هام للحوثيين بشأن ما تتعرض له وكالة الحج والعمرة في مناطق سيطرتها مليشيا الحوثي تُفاجئ «لوليسغارد» بهذا الموقف الصادم بشأن تنفيذ اتفاق الحديدة
قالت مصادر محلية إن منفذ شحن الحدودي في محافظة المهرة قد أعيد فتحه- بعد إغلاقه الاثنين الماضي عقب اشتباكات بين أفراد قبائل المحافظة وقوات تتبع السعودية ومحافظ المهرة- بسبب رفض القبائل مرور حاويات تتبع للقوات السعودية عبر ميناء نشطون ومطار الغيظة.
وشهدت مديرية "شحن"- المحاذية لسلطنة عمان- تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي بعد الاتفاق على انسحاب القوات التابعة للسعودية، وعدم السماح لها بإنشاء أي معسكرات جديدة في مديريتي "شحن" و"حات" على الخط الصحراوي.
وكان عناصر من القوات الموالية للسعودية قد هاجموا مواطنين ورجال قبائل- خلال تجمع احتجاجي لهم على مرور شاحنات على أرضهم تحمل معدات عسكرية للقوات السعودية الموجودة بالمحافظة- وفق ما أفادت به مصادر محلية يمنية.
وأشارت المصادر إلى أن الأهالي ورجال القبائل انسحبوا إلى منطقة "شحن" بعد تدخل نائب مدير أمن المحافظة، والاتفاق على أن تعبر الشاحنات التي تحمل المعدات التابعة للقوات السعودية مباشرة إلى منطقة شرورة، وألا تفرغ حمولتها في أراضي المهرة.