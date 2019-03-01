مواجهات مسلحة بين رجال القبائل وقوات سعودية في محافظة جنوبية

الخميس 14 مارس - آذار 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-مارب

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قالت مصادر محلية إن منفذ شحن الحدودي في محافظة المهرة قد أعيد فتحه- بعد إغلاقه الاثنين الماضي عقب اشتباكات بين أفراد قبائل المحافظة وقوات تتبع السعودية ومحافظ المهرة- بسبب رفض القبائل مرور حاويات تتبع للقوات السعودية عبر ميناء نشطون ومطار الغيظة.

وشهدت مديرية "شحن"- المحاذية لسلطنة عمان- تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي بعد الاتفاق على انسحاب القوات التابعة للسعودية، وعدم السماح لها بإنشاء أي معسكرات جديدة في مديريتي "شحن" و"حات" على الخط الصحراوي.

وكان عناصر من القوات الموالية للسعودية قد هاجموا مواطنين ورجال قبائل- خلال تجمع احتجاجي لهم على مرور شاحنات على أرضهم تحمل معدات عسكرية للقوات السعودية الموجودة بالمحافظة- وفق ما أفادت به مصادر محلية يمنية.

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي ورجال القبائل انسحبوا إلى منطقة "شحن" بعد تدخل نائب مدير أمن المحافظة، والاتفاق على أن تعبر الشاحنات التي تحمل المعدات التابعة للقوات السعودية مباشرة إلى منطقة شرورة، وألا تفرغ حمولتها في أراضي المهرة.