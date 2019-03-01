لماذا يحرص الحوثيون على احتلال حجور؟ منظمة دولية تجيب على السر ..

الخميس 14 مارس - آذار 2019 الساعة 05 صباحاً / مأرب برس-مارب

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قالت مجموعة الأزمات الدولية إن مليشيا الحوثي تحاول السيطرة بالقوة على أي منطقة تشعر فيها بوجود مقاومة قبلية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لتبدو مهيمنة بالكامل عليها دون أي حوادث.

وقالت المجموعة- في تقرير جديد- إنه وفي الوقت الذي واصل فيه المبعوث الأممي الخاص/ مارتن غريفيث، الدفع باتجاه تنفيذ اتفاقية ستوكهولم لنزع السلاح من مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، تم نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي في 4 مارس لإظهار صواريخ كاتيوشا التي تضرب المنازل في "كشر" وهي بلدة صغيرة في بمحافظة حجة شمالي اليمن.

ولفتت إلى أن ضرب الصواريخ من قبل الحوثيين مثلت تصعيداً في الصراع المحلي الذي اكتسب زخماً لما يقرب الشهرين. ولا يزال الغموض حول كشر مستمراً مع استمرار القِتال بين الحوثيين والقبائل في حجور؛ بعد تبادل الاتهامات بخرق الهدنة بينهما الموضوعة في عام 2012م.

ويزعم الحوثيون أن أفراد قبائل حجور المرتبطين بالتجمع اليمني للإصلاح، كانوا يقومون بتخزين الأسلحة المقدمة من المملكة العربية السعودية ويقومون بإحضار المقاتلين إلى المنطقة في خرق للهدنة التي مضى عليها 6 سنوات، التي أبقت قبائل حجور محايدة طوال الحرب الأهلية الحالية.

ويزعم الحوثيون أنه وفي يناير أقام رجال القبائل في منطقة "العبيسة" نقاط تفتيش على طول طريق سريع مهم ما أشعل العنف من جديد.

أما رجال القبائل في حجور المعارضين للحوثيين، فيقولون إن قادة القبيلة العديدة لهم انتماءات سياسية متباينة على نطاق واسع، بما في ذلك المؤتمر الشعبي العام والحزب الناصري ويزعمون أن الحوثيين انتهكوا الاتفاق في يناير بعد أصبح الحوثيون متوترين بعد المكاسب التي حققها الجيش الوطني في المناطق المحيطة بـ"كُشر".

ودائما ما رغب الحوثيون بالسيطرة على منطقة "كٌشر" إذ أنها منطقة محاطة بالجبال ومحصنة تحصيناً جيداً بفعل التضاريس.

وفي يناير اجتمع الحوثيون بقادة قبائل حجور وطلبوا أن يسيطروا على الجبال في مناطقهم وعندما رفض قادة القبائل طلب الحوثيين، شق الحوثيون طريقهم بالقوة نحو تلك الجبال تبع ذلك غارات جوية سعودية مباشرة على مواقع الحوثيين وعمليات الإسقاط الجوي للغذاء والدواء والأسلحة التي كانت في أمس الحاجة إليها. وسواء كانوا يبحثون عن الدعم السعودي قبل بدء القتال أم لا، فإن قبائل حجور يتلقونه الآن.

وتقول المجموعة إن الرهانات على "كُشر" عالية. ويخشى الحوثيون من هجوم حكومي من مواقع الجيش الوطني شمال وغرب محافظة حجة، من ميناء ميدي ومدينة حرض، كما يجري الآن التقدم من الشرق في مثلث "عاهم".

يمكن أن يمتد على طول الطريق السريع الذي يقتطع من محافظة عمران، المنطقة القبلية التي تقع بين قلب الحوثي في صعدة والعاصمة صنعاء. يشطر كشر في شرق حجة، الطريق. لو تحركت القوات المدعومة من الحكومة شرقا إلى الأمام واكتسبت السيطرة على كشر، فإن خط الإمدادات الرئيسي للحوثيين إلى جبهة عاهم سيكون تحت التهديد. وهذا بدوره قد يسمح للقوات المدعومة من السعودية بالتقدم أكثر على طول طريق عمران، مما يهدد خط إمدادات صنعاء - صعدة.

وقالت المجموعة: باختصار، إذا كان الحوثيون غير قادرين على تأكيد سيطرتهم على المنطقة المحايدة حتى الآن، سوف يكافحون للحفاظ على القتال ضد القوات اليمنية المدعومة من السعودية في أجزاء أخرى من المرتفعات الشمالية.

إذا فازوا، فسوف يبرهنون على هيمنتهم في شمال غرب اليمن وسيعززون سيطرتهم على المنطقة قبل أي تسوية سياسية.

وأضافت المجموعة: "إن الكفاح من أجل كشر هو أيضاً اختبار حاسم لاستراتيجية "التحالف القبلي" للتحالف الذي تقوده السعودية في شمال اليمن، وهي خطة طويلة الأمد لإقناع القبائل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بالوقوف ضد سلطات الأمر الواقع. وقد ادعت حكومة الرئيس/ عبد ربه منصور هادي، مرارًا وتكرارًا، أنها تقوم بنشر مزيد من المقاتلين في مدينتي ميدي وحرض القريبتين، وأنها ستنتقل قريبًا إلى كشر.

في الواقع لقد حققت تقدما ضئيلا للغاية. وتأمل الحكومة والسعوديون في أن تؤدي خسارة الحوثيين في كشر إلى دفع القبائل الأخرى إلى حمل السلاح ضد الحوثيين، مما يؤدي إلى اندلاع ثورة قبلية توقعوها منذ فترة طويلة، ولكنها فشلت في أن تتحقق.

في أواخر فبراير أعلنت الحكومة اليمنية أنها سترسل سبع كتائب إضافية إلى الجبهة الرئيسية في حجة، إلى جانب دعوة إلى حمل السلاح من قبل يحيى الحجوري، شيخ سلفي بارز من حجة كان من بين الخصوم الرئيسيين للحوثيين قبل الحرب. لذلك من المحتمل أن يدفع الحوثيون أقوى من أجل كشر.

وأشارت المجموعة إلى أن الحوثيين يملكون الآن اليد العليا بعد استعراض للقوة بشكل كبير ويتوقع الحوثيون أن لا تستمر المقاومة الداخلية طويلاً. في 7 مارس / آذار، أعلنت وزارة الداخلية التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء أن "الخارجين عن القانون" قد تم تطهيرهم من المنطقة.

يتفق خصوم الحوثيين على أن الجماعة الآن في وضع أقوى، لكنهم يحذّرون من أن القتال في المنطقة يمكن أن يكون دمويًا ومدمرًا. من بين ما يقدر بنحو 114000 نسمة، نزح حوالى 33،000 شخص بسبب القتال.

ويقول الحوثيون إن كشر هي واحدة من الجيوب القليلة والأخيرة للمقاومة القبلية الداخلية في المناطق التي يسيطرون عليها، ويعتقدون أن مهاجمتهم سيضعف احتمال التهديدات الداخلية المستقبلية لموقفهم في الشمال. هذا التقييم من جانبهم هو على الأرجح متفائل. بدلاً من ذلك، يُظهر القتال في كشر المدى الذي سيذهب إليه الحوثيون من أجل إثبات هيمنتهم.

في هذه الأثناء، تحافظ الحكومة على الأحداث الأخيرة في كشر كمثال على سوء نية الحوثيين. والحديث أن الحوثيين استخدموا مشاورات تطبيق اتفاقية ستوكهولم كتعبير عن تعثرها، كما تقول الحكومة، ويستخدمون الهدنة حول الحديدة كفرصة لتعزيز موقفهم في مكان آخر.

وفي حين أن هذا التحليل دقيق، فهو إجراء انتقائي: فهو يتجاهل محاولات الحكومة والتحالف الخاصة للحصول على الأرض في الشمال ومناطق أخرى.

واختتمت المجموعة بالقول: القتال حول كشر هو تذكير بأنه حتى لو كان من الممكن تنفيذ اتفاقية نزع السلاح من الحديدة، فإن الحرب مستمرة في أماكن أخرى وفي بعض الحالات تكثفت. وإذا استمر الأمر، سيؤدي الصراع في حجة، على الأقل، إلى تفاقم انعدام الثقة بين الأطراف المتحاربة.

إذا أصبح القتال أكثر دموية، فقد يؤدي ذلك إلى تعجيل الحكومة اليمنية أو الحوثيين انسحابهم من اتفاقية ستوكهولم. على المدى الأطول، من المرجح أن ينذر القتال بطبيعة صراع ما بعد الحديدة: المعارك لجوائز أصغر بكثير والتي لها مع ذلك تداعيات وطنية.