أطعمة لا يجب غسلها قبل طهيها.. اليك القائمة

الخميس 14 مارس - آذار 2019 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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على الرغم من أهمية تنظيف وتطهير الأطعمة من البكتيريا، لكن بعض أنواع الطعام لا يجب غسلها قبل طهيها لأن هذا يسبب زيادة البكتيريا وتغير مذاقها.

تحرص أغلب النساء على غسل كافة أنواع الأطعمة قبل طهيها للتأكد من نظافتها وتطهيرها من أي بكتيريا وجراثيم.

ولكن هناك بعض أنواع الأطعمة التي لا ينصح بغسلها قبل طهيها، فهذا يمكن أن يجعلها أكثر ضرراً أو يقضي على مذاقها المميز.

تعرف على أبرز الأطعمة التي لا يفضل غسلها قبل أن تقومي بطهيها.

1-البيض

كثير من الأشخاص يقومون بشطف قشرة البيض بالماء قبل كسرها أو سلقها، وذلك للتأكد من عدم وجود أوساخ أو جراثيم تتسرب إلى داخلها أثناء الطهي.

لكن الحقيقة أن غسل البيض من الأمور غير المستحبة، حيث أن قشرة البيض مسامية، وبالتالي يقوم الماء بدفع البكتيريا إلى داخل البيضة.

فعلى الرغم من وجود بكتيريا على القشرة في الخارج، فهذا يكون أقل ضرراً من دفع هذه البكتيريا بداخلها.

وفي حالة الإصرار على غسل البيض، فيفضل أن يكون هذا بماء دافىء وليس بارد، ولا ينصح باستخدام ماء بقوة دفع كبيرة من الصنبور.

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2-اللحوم

يفضل عدم غسل اللحوم قبل طهيها، على الرغم من احتوائها على أنواع بكتيريا كثيرة.

وهذا بسبب أن غسل اللحم في حوض المطبخ سوف يؤديلنقل البكتيريا إلى كافة أنحاء المكان من حولها، لتصل إلى الأواني وأدوات الطبخ ومختلف الأسطح والملابس والجسم.

كما أن غسل اللحوم بالماء سيفقدها مذاقها، ولن يخصلها من كافة أنواع البكتيريا المنتشرة بها، فهناك أنواع لن يتم القضاء عليها إلا عن طريق تعريضها للحرارة المرتفعة.

ولهذا فمن الأفضل عدم غسل اللحوم، والتأكد من طهيها جيداً لتخليصها من أي بكتيريا يمكن أن تسبب العديد من المشكلات والمخاطر الصحية.

3-الدجاج

وينطبق هذا أيضاً على الدجاج، فيسبب نشر البكتيريا في مختلف أنحاء المطبخ، والطريقة الأمثل للتخلص منها هو طهيها جيداً.

ويمكن اللجوء إلى الليمون أو الخل مع الدقيق في غسل الدجاج، فيساعد هذا في تخليصها من الزفر والبكتيريا بقدر المستطاع، ثم شطفها بالماء فيما بعد.

4-المكرونة

لا تحتاج المكرونة إلى غسلها قبل الطهي، بل يؤدي الماء إلى إزالة طبقة النشا التي تساعد في امتصاص الصلصة بشكل أفضل.

ولذلك ينصح بغلي الماء، ثم وضع المكرونة فيه.

والحالة الوحيدة التي يمكنك أن تغسل فيها المكرونة هو استخدامها في الصلصة أو القيام بتحميرها في مقلاة لطهيها بطريقة مختلفة.

5-عيش الغراب

إن تعريض عيش الغراب أو الفطر إلى الماء فترة طويلة سوف يؤدي لإفساده وتغير مذاقه وفقدانه لمرونته، فإن قمت بغسله، فليكن هذا سريعاً وقبل الإستخدام مباشرةً.

ويجب القيام بتجفيفه بمنشفة ورقية جيداً بعد غسله.

6-الخضروات المجمدة

تكون الخضروات المجمدة جاهزة للطهي مباشرة، ولذلك يجب إخراجها من الفريزر إلى أواني الطهي مباشرةً وعدم إذابة الثلج من حولها عن طريق الماء.

ولا يقتصر هذا على الخضروات المجمدة فحسب، بل أي معلبات تحتوي على مواد غذائية جاهزة للإستخدام دون غسل.