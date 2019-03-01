هذا ما استهدفته الصواريخ الحوثية قبل قليل واحدث انفجاراتها دويا هائلا هز ارجاء جنوبي الحديدة وزارة الأوقاف توجه تحذير هام للحوثيين بشأن ما تتعرض له وكالة الحج والعمرة في مناطق سيطرتها مليشيا الحوثي تُفاجئ «لوليسغارد» بهذا الموقف الصادم بشأن تنفيذ اتفاق الحديدة قطر تكشف هدف مشاركة قواتها بتمرين «درع الجزيرة» في السعودية أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن الدولي الإستثنائية بشأن «اليمن».. ماذا قال عن جرائم الحوثيين بـ«حجور»؟ التحالف يفشل عملية حوثية خطيرة كانت تستهدف الفريق الحكومي بالحديدة فنانة شهيرة جدا تم منعها من الغناء! ممثلة شهيرة تكشف سر رفضها للزواج حتى الآن عاجل : فيسبوك يتوقّف عن العمل ومشاكل في إنستغرام و واتساب نيوزويك: خامنئي يكرّم جنرال إيران الغامض بأعلى وسام
لا يكاد مجلس الامن ينهي انعقاد جلسته بشأن اليمن وهو يبحث الوضع واسباب عرقلة تنفيذ اتفاق السويد تعمد المليشيا الحوثية الانقلابية على مواصلة تصعيدها الحربي في الساحل الغربي في رسالة واضحة للعالم بعدم اهليتها للسلام.
وقال موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت"ان المليشيا الحوثية قصفت قبل قليل مدينة الخوخة بأربعة صواريخ كاتيوشا احدث انفجاراتها دويا هائلا هز ارجاء المدينة الساحلية الواقعة جنوبي مدينة الحديدة.
وتركز القصف بالقرب من معسكر ابي موسى الاشعري مخلفا عددا من الضحايا بينهم مدنيين من الذين كانوا بالقرب من مكان الانفجار.
ولم ترد حتى الاثناء أي معلومات بحجم وعدد الضحايا والخسائر جراء القصف الحوثي.
يذكر ان مدينة الخوخة منطقة تكتظ بالنازحين من ابناء الحديدة والقادمين من مختلف المديريات والهاربين من جحيم المليشيا الاجرامية وحربها العبثية التي تستهدف بها اليمنيين مسنودة بذلك من ايران.